A settembre il tecnico sembrava vicino alle dimissioni. La squadra ha continuato a faticare, poi sono arrivati gli aggiustamenti tattici e i risultati: 11 punti nelle ultime cinque giornate

Sono passati poco più di due mesi dalla pesante sconfitta del Cosenza a Catania. Era l'8 settembre e il 4-0 incassato al Massimino aveva messo ulteriormente in evidenza le difficoltà della squadra di Federico Coppitelli. Un gruppo ancora alla ricerca di un'identità, reduce da un mercato complicato e alle prese con evidenti problemi di tenuta difensiva. In quei giorni anche la posizione dell'allenatore cominciava a essere discussa.

Le dichiarazioni dopo la partita con il Catania avevano lasciato trasparire tutto il disagio del tecnico. «Stiamo cercando di tenere una barca a galla con grandissimo lavoro quotidiano e con uno sforzo enorme da parte di tutti», aveva spiegato. Parole alle quali seguirono nuove difficoltà, compreso il 5-2 sul campo del Giugliano.

Coppitelli e la scelta di continuare

Con appena un punto conquistato nelle prime cinque giornate, l'ipotesi delle dimissioni aveva preso corpo. Coppitelli, però, decise di andare avanti, spiegando pubblicamente la propria posizione prima della partita contro la Scafatese: «Sono testardo. Il 99,9% delle persone probabilmente mi direbbe adesso di andare via. Io non lo faccio perché nella mia mente competitiva penso di poter dare qualcosa». Il cammino è rimasto complicato ancora per diverse settimane. Nelle prime dieci giornate il Cosenza ha raccolto soltanto cinque punti, con una media di 0,5 a partita. Il tecnico ha progressivamente modificato l'assetto tattico, cercando maggiore equilibrio soprattutto nella fase difensiva. La difesa a tre è diventata il riferimento di una squadra che oggi concede decisamente meno rispetto all'inizio della stagione. Il dato più significativo riguarda proprio le reti subite: appena due nelle ultime cinque partite, con tre gare concluse mantenendo la porta inviolata.

Le scelte e i risultati

Il miglioramento non riguarda soltanto l'organizzazione difensiva. Coppitelli ha trovato maggiore continuità nelle scelte, valorizzando diversi giovani e riuscendo a gestire anche alcune assenze importanti. Nel derby di Crotone, ad esempio, ha schierato soltanto tre over dal primo minuto, affidandosi tra gli altri a Cogoni per sostituire lo squalificato Dalmazzi. I risultati delle ultime settimane confermano il cambio di rendimento. Dal pareggio contro il Savoia sono arrivati altri quattro risultati utili consecutivi: le vittorie con Inter Under 23 e Casertana, il pareggio di Monopoli e il successo di Crotone. Undici punti in cinque giornate, più del doppio di quelli raccolti nelle prime dieci. La media è salita a 2,2 punti a partita e il Cosenza, pur restando coinvolto nella lotta per evitare i playout, ha ridotto sensibilmente il distacco dalle squadre che lo precedono.

I meriti dell'allenatore

A Coppitelli va riconosciuto il merito di aver trovato soluzioni dopo un avvio nel quale la squadra aveva mostrato limiti evidenti. Il tecnico ha avuto bisogno di tempo per individuare un sistema di gioco efficace e comprendere come sfruttare al meglio le caratteristiche di una rosa profondamente rinnovata. Non tutte le scelte iniziali hanno funzionato e i risultati delle prime giornate restano un dato da considerare nella valutazione complessiva del suo lavoro. Ma il rendimento recente dimostra che gli interventi effettuati hanno prodotto miglioramenti concreti. Dopo Crotone, lo stesso allenatore ha preferito attribuire i meriti ai calciatori: «Il merito è sempre dei ragazzi, io cerco di aiutarli». Il Cosenza ha ancora molto da recuperare e sarà necessario verificare la continuità del rendimento nelle prossime settimane. Intanto, però, il bilancio delle ultime cinque partite offre una valutazione diversa del lavoro di Coppitelli rispetto a quella di settembre. Una valutazione sostenuta, questa volta, anche dai risultati.