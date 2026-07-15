Sei master di II livello, due di I livello e tre corsi di alta formazione: ecco l’offerta per il nuovo anno accademico. Il direttore Fortunato: «Puntiamo a rafforzare competenze tecniche e trasversali richieste oggi dal mercato del lavoro»

Sei Master di II livello, due Master di I livello e tre Corsi di Alta Formazione. È un’offerta formativa profondamente rinnovata quella che la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche (SSSAP) dell’Università della Calabria ha presentato questa mattina per l’anno accademico 2026/2027, puntando su temi strategici per il futuro della pubblica amministrazione e dello sviluppo dei territori.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il direttore della Scuola, professore Vincenzo Fortunato, ha illustrato una programmazione che amplia il numero dei percorsi e guarda alle trasformazioni che stanno interessando istituzioni, imprese e società.

«Viviamo una fase di grandi cambiamenti politici, economici e sociali – ha spiegato – e la Scuola continua a investire sulla formazione di professionisti e giovani laureati, offrendo percorsi capaci di rafforzare competenze tecniche e trasversali richieste oggi dal mercato del lavoro e dalle amministrazioni pubbliche».

Accanto al consolidato Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche (MAP), attivo dal 2009, debuttano cinque nuovi Master di II livello dedicati a leadership e gestione delle risorse umane, management socio-sanitario, sostenibilità ambientale e sociale, organizzazione e gestione della sicurezza e contabilità pubblica, bilanci e sostenibilità nelle amministrazioni pubbliche.

Tra le novità anche i due Master di I livello in Organizzazione e management degli Enti del Terzo settore e Management dello sviluppo delle aree montane e interne del Mezzogiorno, quest’ultimo pensato per approfondire le politiche di rilancio dei territori più fragili e contrastare il fenomeno dello spopolamento.

L’offerta si completa con tre Corsi di Alta Formazione dedicati al Diritto dei contratti pubblici, alla Programmazione, misurazione e valutazione delle performance nelle Pubbliche amministrazioni e alla Direzione sportiva nelle società calcistiche, a testimonianza di una proposta che guarda sia all’aggiornamento dei dipendenti pubblici sia alle nuove professionalità richieste dal mercato.

Per il direttore della SSSAP, la formazione rappresenta uno strumento fondamentale per accompagnare i processi di innovazione delle amministrazioni. «Vogliamo contribuire a diffondere una cultura della cooperazione tra pubblico e privato – ha evidenziato – favorendo il dialogo, la condivisione delle competenze e il miglioramento della governance dei territori, con ricadute concrete sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini».

La nuova programmazione guarda anche all’accessibilità. Tutti i percorsi potranno infatti essere finanziati attraverso le opportunità offerte dal programma 110 e lode per la Pubblica Amministrazione (110/PA), dai voucher regionali e dagli accordi attivati con la Regione Calabria e con gli enti partner della Scuola.

Con la nuova offerta la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche dell’Università della Calabria consolida il proprio ruolo nel panorama della formazione post-laurea, proponendo percorsi che intercettano alcune delle principali sfide del presente: dalla sostenibilità al welfare, dalla sicurezza alla gestione delle risorse umane, fino allo sviluppo delle aree interne e al rafforzamento delle competenze della pubblica amministrazione.

La conferenza stampa si è aperta con i saluti del direttore del Dispes, Giap Parini, ed è stata conclusa dal direttore generale dell’ateneo, Candeloro Bellantoni, che ha rimarcato il lavoro della Scuola e l’impegno del suo direttore nella costruzione di un management innovativo e qualificato della pubblica amministrazione al servizio del cambiamento nella nostra regione.

Infine, all’evento – molto partecipato – sono intervenuti i direttori dei percorsi formativi della SSSAP Gerbasi, Catalano, Nardo, D’Alessandro, Rota, Nisticò, Guarascio e il direttore del dipartimento di Fisica, Valentini.

L’offerta completa 2026/27

Master di II livello

Management delle Amministrazione Pubbliche (MAP)

Organizzazione, leadership e gestione delle risorse umane

Management socio-sanitario

Sostenibilità ambientale e sociale

Organizzazione e gestione della sicurezza

Contabilità pubblica, bilanci e sostenibilità nelle Amministrazioni pubbliche

Master di I livello

Organizzazione e management degli Enti di terzo settore

Management dello sviluppo delle aree montane e interne del Mezzogiorno

Corsi di Alta Formazione