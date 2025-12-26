Oggi è Santo Stefano, ma a Cosenza è soprattutto il giorno della zuppa alla Santè. Un rito che si ripete da generazioni, puntuale come il 26 dicembre, quando alle spalle c’è già il peso – e l’onore – delle grandi abbuffate natalizie. E se qualcuno pensa che si tratti di un piatto “di recupero” o addirittura leggero, si sbaglia di grosso.

La Santè è una zuppa ricca, potente, identitaria, uno di quei piatti che raccontano una comunità meglio di mille discorsi. Una minestra solo nel nome, perché nella sostanza è un concentrato di carne, verdure, formaggio filante e pane croccante, assemblati a strati e poi inondati di brodo bollente, capace di rimettere in piedi chiunque dopo il Natale.

Il cuore della ricetta è la verza, che incontra il pollo ruspante, le polpettine di carne, il caciocavallo (o provola) e il pane casereccio tostato. Tutto disposto in una ciotola capiente e “legato” dal brodo caldo, che trasforma ogni cucchiaiata in una dichiarazione d’amore alla cucina cosentina.

È un piatto che non ammette scorciatoie né interpretazioni minimaliste. La Santè si fa come si è sempre fatta, perché è così che deve essere: abbondante, conviviale, rassicurante.

La ricetta tradizionale della zuppa alla Santè

Ingredienti per 4 persone

Per la minestra

1 cavolo cappuccio (circa 1,2 kg)

sale

Per le polpettine

150 g di macinato di maiale (o misto)

1 uovo piccolo

2 cucchiai di mollica di pane

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

½ spicchio d’aglio

prezzemolo

sale

Per il brodo

200 g di pollo ruspante (petto, ali e cosce)

1 carota

1 cipolla

1 costa di sedano

1 patata

1 pomodoro

1 ciuffo di prezzemolo

2 foglie di alloro

sale

Per completare

150 g di caciocavallo o provola bianca

100 g di pane casereccio

olio extravergine di oliva

pepe nero

La preparazione segue una logica semplice e antica: brodo ricco, verza sbollentata, polpettine appena rosolate o lessate, pane tostato, formaggio a fette. Poi gli strati nella zuppiera e, infine, il brodo bollente che fonde tutto insieme, sprigionando profumi che sanno di casa e memoria.