Conti esteri, prestanome, società di comodo e prelievi in contanti: l'inchiesta della Procura di Milano ricostruisce come sarebbero stati movimentati milioni di euro attraverso la neobanca. Al centro anche la rete riconducibile a un clan del Crotonese

Un'applicazione sullo smartphone, un selfie scattato in pochi secondi, una carta di debito ritirata al distributore automatico del Terminal 1 di Milano Malpensa o di Roma Fiumicino. Per milioni di utenti in tutto il mondo, Revolut rappresenta il simbolo dell'efficienza bancaria contemporanea: transazioni istantanee, cambio valuta senza commissioni, interfaccia accattivante. Per la 'ndrangheta e per i circuiti finanziari ad essa contigui, quella stessa piattaforma si sarebbe trasformata nella cassaforte ideale: un canale snello, privo di sportelli fisici e, soprattutto, impermeabile ai tradizionali radar antiriciclaggio delle autorità investigative italiane.

Le carte del decreto di amministrazione giudiziaria emesso dal Tribunale di Milano disegnano un quadro inquietante. L'istituto di credito lituano Revolut Bank Uab (con sede legale a Vilnius e succursale italiana a Milano) è stato sottoposto alla misura del controllo giudiziario per agevolazione colposa della criminalità organizzata.

Ma come si sarebbe materializzata, nei fatti, l'infiltrazione delle cosche calabresi nella neobank di vertice del mercato globale?

Il presunto asse tra il metallo pesante e la cosca Greco di Cutro

Uno dei passaggi più significativi dell'inchiesta riguarda la rete di interessi riconducibile a Francesco Maida, Giuseppe Arcuri e Luciano Mercuri, condannati nel 2023, tra gli altri reati, per riciclaggio e intestazione fittizia di beni. Le loro posizioni sono finite sotto la lente della Dda di Milano, che negli atti ricostruisce una serie di elementi di contiguità con la cosca Greco e i rapporti con Angelo Greco, conosciuto con i soprannomi di “Lino” e “Tempesta”. Nelle carte compaiono anche riferimenti ad ambienti vicini alla cosca Farao-Marincola.

Il sistema, secondo l'ipotesi investigativa, si sarebbe retto su una fitta rete di prestanome e società, italiane e straniere, utilizzate per schermare la reale titolarità delle attività economiche e movimentare capitali. Tra le aziende citate figurano Free Trade, Clessidra White, Davilesara, Double A Trade e Olmox. Una struttura societaria attraverso la quale il gruppo avrebbe gestito operazioni commerciali e finanziarie considerate funzionali al riciclaggio.

Al centro del meccanismo ci sarebbe stata una frode sull'Iva nel commercio dei metalli ferrosi. La merce acquistata attraverso la bulgara Maida Reale EOOD veniva recapitata direttamente in un deposito sul territorio italiano e successivamente trasferita, soltanto sulla carta, a Free Trade, All Sider e Filtomatic Fastener. Nessuna lavorazione e nessun effettivo spostamento del materiale: la circolazione delle fatture e delle intestazioni societarie avrebbe sostituito quella fisica delle merci, consentendo di alimentare il circuito della frode fiscale.

È però seguendo i flussi finanziari che gli investigatori individuano un tassello particolarmente significativo: i rapporti bancari riconducibili a Revolut. Nelle carte compare un conto britannico intestato a Clessidra White, dal quale sarebbero partiti diversi bonifici diretti verso rapporti riconducibili a Francesco Maida.

La sequenza del dicembre 2018 è indicativa. L'11 dicembre sul conto bulgaro intestato a Maida vengono accreditati 10mila euro provenienti dal rapporto britannico. Tra il 13 e il 14 dicembre, la somma viene interamente ritirata in contanti attraverso tre operazioni: due prelievi da 2.500 euro e uno da 5mila. Uno schema pressoché sovrapponibile riguarda un’altra persona: anche in questo caso, l'11 dicembre parte un bonifico dallo stesso conto britannico verso il suo rapporto bulgaro. Nei due giorni successivi vengono effettuati quattro prelievi per un importo complessivo di 9.400 euro.

Il denaro si spostava dai conti italiani verso quelli esteri, per poi trasformarsi rapidamente in contante. Una dinamica che, stando alla ricostruzione accusatoria, non sarebbe stata episodica, ma parte di un sistema strutturato di movimentazione delle disponibilità finanziarie.

Altri passaggi documentati riguardano il conto BPM di Davilesara. Il 14 gennaio 2019 arrivano oltre 54mila euro. Appena 48 ore dopo, 53.930 euro vengono trasferiti a Clessidra White su Revolut UK, con una causale che richiama il pagamento di una fattura. Il primo aprile dello stesso anno si ripete uno schema simile: dopo un accredito di 89mila euro da parte di Emme Inox, 87mila vengono dirottati verso il conto Revolut. Ulteriori trasferimenti si registrano nel gennaio 2020, accompagnati da causali come «giro conto per acquisto materiale».

Per il pubblico ministero, la finalità di queste operazioni sarebbe stata quella di svuotare in tempi rapidi i conti italiani e concentrare le risorse su rapporti esteri, rendendo possibile una successiva monetizzazione delle somme. Il caso Maida rappresenta tuttavia soltanto uno dei segmenti di un quadro finanziario ben più ampio.

Caso Revolut, 24 indagati movimentano 42 milioni

Nella ricostruzione del Tribunale, infatti, 24 persone indagate per reati che vanno dall'associazione mafiosa al riciclaggio, dall'estorsione al traffico di stupefacenti avrebbero movimentato attraverso Revolut 41,9 milioni di euro tra il 2021 e il 2026. Un volume di transazioni che assume ulteriore rilievo se confrontato con le segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dagli altri istituti di credito: nello stesso periodo ne sarebbero state presentate 265, riferite a queste persone. Revolut, invece, non avrebbe inoltrato autonomamente alcuna segnalazione.

È questo uno degli aspetti più delicati della vicenda. Il quadro delineato dagli atti non attribuisce alla piattaforma una partecipazione dolosa ai programmi criminali, ma mette sotto accusa l'adeguatezza dei suoi sistemi di controllo e dei presidi organizzativi antiriciclaggio. In particolare, il Tribunale avrebbe rilevato gravi carenze nei meccanismi automatizzati incaricati di intercettare movimenti anomali e operazioni potenzialmente riconducibili a circuiti illeciti.

Ne emerge il ritratto di una finanza digitale che, almeno nei casi esaminati, sarebbe stata utilizzata per far viaggiare denaro sospetto attraverso più Paesi, sfruttando la velocità dei trasferimenti e le falle nei sistemi di monitoraggio. Non soltanto il riciclaggio attraverso società di comodo e prestanome, dunque, ma anche la possibilità di proiettare i flussi finanziari della criminalità organizzata dentro circuiti bancari internazionali, dove la rapidità delle transazioni rischia di rendere più difficile ricostruire la destinazione finale dei capitali.

La diagnosi del giudice: «Un'infrastruttura finanziaria al servizio del crimine»

Nel motivare l'applicazione dell'amministrazione giudiziaria, la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano non lascia spazio a dubbi interpretativi: l'agevolazione fornita da Revolut Bank UAB non è stata un fatto isolato o meramente accidentale.

Come si legge nel testo del provvedimento: «In questa prospettiva, il contributo agevolatore non consiste nell'avere materialmente sottratto le somme, ma nell'avere mantenuto disponibile un'infrastruttura finanziaria che, per effetto dell'inefficacia dei controlli, avrebbe consentito di ricevere, trasferire e disperdere disponibilità senza tempestiva emersione».

L'infrastruttura digitale della banca è diventata il polmone finanziario sommerso attraverso cui la 'ndrangheta e le reti del riciclaggio hanno potuto monetizzare i propri proventi illeciti grazie a falle organizzative e informatiche che hanno permesso un disastro reputazionale e normativo.