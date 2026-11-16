Secondo i dati presentati da Confcommercio, in città gli esercizi sono scesi da 1.012 a 726, con un calo del 28,3%. Cosenza, Rende e Corigliano-Rossano hanno dato la disponibilità a costituire un tavolo tecnico per il commercio di prossimità

Nel Comune di Cosenza si contavano 1.012 attività commerciali nel 2012 e 726 nel 2025: 286 esercizi in meno, pari a un calo del 28,3%. È il dato presentato da Confcommercio Cosenza durante la Giornata delle Chiavi, l’iniziativa nazionale dedicata al commercio di prossimità. Tra le proposte avanzate dall’associazione c’è il censimento dei locali sfitti, per individuare gli spazi da riportare in uso e sostenere l’apertura di nuove attività.

Al confronto, ospitato nella sede di Confcommercio, hanno partecipato la vicepresidente Giovanna Oliverio, la direttrice Maria Santagada e gli assessori Rosario Branda per Cosenza, Veronica Stellato per Rende e Francesco Madeo per Corigliano-Rossano. Il dato sul calo degli esercizi riguarda il solo capoluogo; per gli altri due Comuni non sono state indicate cifre.

Le proposte per i locali sfitti e le aree commerciali

I tre Comuni hanno espresso la disponibilità a costituire un tavolo tecnico con Confcommercio. L’associazione propone di affiancare al recupero dei locali vuoti misure di sostegno per le nuove imprese e interventi che rendano più accessibili le aree commerciali. Per scegliere dove intervenire, chiede di tenere conto dei dati sulle attività e dei flussi di persone nelle diverse zone della città.

Le proposte potranno confluire in un Piano d’azione territoriale. Il prossimo passaggio indicato da Confcommercio è la sottoscrizione di un protocollo d’intesa che definisca la collaborazione tra l’associazione e le tre amministrazioni.

La consegna della chiave

«Ogni attività che chiude lascia un vuoto economico e sociale che coinvolge l’intera comunità», ha dichiarato Oliverio. Per la vicepresidente, la perdita di un esercizio incide anche sulla vita del quartiere, perché viene meno un luogo in cui le persone si incontrano e trovano servizi.

A questo aspetto era dedicata la consegna simbolica della chiave del commercio. L’incontro cosentino rientra nel progetto nazionale di Confcommercio «Cities – Città e Terziario: Innovazione, Economia, Socialità», che lega la presenza di negozi e servizi ai programmi di rigenerazione urbana.