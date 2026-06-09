Un vero e proprio villaggio dello sport a cielo aperto che ha trasformato il centro cittadino in un luogo di incontro, crescita, divertimento e aggregazione

Una straordinaria giornata di sport, partecipazione e condivisione ha animato il cuore della città in occasione della Giornata Nazionale dello Sport 2026, promossa dal CONI e organizzata dal Delegato Provinciale CONI Cosenza, Francesco Manna, con il patrocinio del Comune di Cosenza. Piazza dei Bruzi e le aree circostanti sono state letteralmente invase da centinaia di cittadini, famiglie, bambini e giovani atleti, che hanno avuto la possibilità di conoscere, provare e vivere da protagonisti numerose discipline sportive.

Un vero e proprio villaggio dello sport a cielo aperto che ha trasformato il centro cittadino in un luogo di incontro, crescita, divertimento e aggregazione. La manifestazione ha visto la presenza del Sindaco di Cosenza Franz Caruso, del Consigliere Comunale Turco, del Vice Presidente CONI Calabria Francesca Stancati e la Delegata Provinciale CIP Debora Granata e del Direttore della Scuola Regionale dello Sport Vincenzo Caira, che hanno voluto testimoniare con la loro partecipazione la vicinanza delle istituzioni al mondo sportivo e alle associazioni che quotidianamente operano sul territorio per la crescita dei giovani.

Fin dalle prime ore del pomeriggio si è respirata un'atmosfera speciale: sorrisi, applausi, dimostrazioni tecniche, esibizioni e momenti di confronto hanno creato un clima di grande entusiasmo e coinvolgimento. Bambini e ragazzi hanno potuto cimentarsi in discipline nuove, guidati dalla professionalità di tecnici e istruttori che hanno messo a disposizione la propria esperienza per trasmettere i valori più autentici dello sport. Oltre 25 discipline sportive hanno dato vita a una manifestazione colorata, dinamica e coinvolgente, confermando la straordinaria ricchezza del movimento sportivo cosentino.

Ancora più significativo è stato il clima di amicizia, collaborazione e armonia che si è creato tra tutte le associazioni presenti, unite dalla volontà comune di promuovere lo sport come strumento di inclusione, educazione, salute e benessere sociale. Tra le realtà protagoniste della giornata: ASD Stregone Volante, rappresentata da Luca Nigro, con la mountain bike; ASD Rugby Rende, rappresentata da Salvatore Pezzano; ASD Atlas Triathlon, rappresentata da Mario Siciliano; lo stand OPES coordinato da Mario Gagliardi, che ha proposto attività di calcio e basket oltre a un apprezzatissimo spazio dedicato all'utilizzo del defibrillatore e alle pratiche di primo soccorso; la famiglia Mangiarano con l'ASD Kodokan, protagonista con ginnastica artistica, judo, karate e pesistica olimpica; Domenico Massarini con l'ASD Cobra Team Cosenza per la kick boxing e la boxe; Giuseppe Reda con l'ASD Golf Club San Michele; la K42 con il tecnico Raffaele Zinno per l'atletica leggera; Stefania Nitti, delegata regionale, con l'ASD Scorpion Club per lo squash; la numerosa scuola di danza diretta da Nadia Perna, che ha regalato al pubblico momenti di spettacolo, eleganza e grande partecipazione; l'Associazione Italiana Arbitri, rappresentata dal vicepresidente Francesco Barbera; Giovanni Ferraro in rappresentanza del Centro Universitario Sportivo; il maestro Costabile con la Budo Academy Cosenza; Mario Musacco con il gruppo Karate Casali del Manco; la ASD Scuderia Bruzia Auto d'Epoca del presidente Salvatore Chiappetta, che ha impreziosito la manifestazione con una suggestiva esposizione di vetture storiche particolarmente apprezzata dal pubblico; il Presidente Regionale UNVS Giovanni Aiello, a testimonianza della vicinanza del mondo sportivo e associativo all'iniziativa. Particolarmente significativa è stata la massiccia presenza del pubblico, che ha seguito con interesse le esibizioni, visitato gli stand e interagito con le varie realtà sportive presenti.

Famiglie, giovani e curiosi hanno potuto comprendere da vicino il valore educativo dello sport e il grande lavoro che associazioni, tecnici e volontari svolgono ogni giorno sul territorio. La Giornata Nazionale dello Sport si conferma così un appuntamento fondamentale per la promozione dello sport e dei suoi valori, capace di mettere insieme istituzioni, federazioni, enti di promozione sportiva, tecnici, dirigenti, volontari e atleti in un'unica grande festa dedicata alla comunità.

Un sentito ringraziamento va a tutte le associazioni partecipanti, ai volontari, agli enti di promozione sportiva, alle istituzioni presenti e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'evento. Cosenza ha dimostrato ancora una volta di essere una città viva, dinamica e profondamente legata ai valori dello sport. Una giornata che ha lasciato nei partecipanti entusiasmo, emozioni e la consapevolezza che lo sport rappresenta uno dei più importanti strumenti di crescita personale, inclusione sociale e sviluppo del territorio. Lo sport unisce, educa e costruisce il futuro. E Cosenza, ancora una volta, ne è stata una splendida testimonianza. Francesco Manna Delegato Provinciale CONI Cosenza