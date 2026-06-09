La squadra e la dirigenza sono state ricevute a Palazzo dei Bruzi. Il sindaco Franz Caruso: «Avete conquistato questo importante traguardo mettendo in campo capacità, passione, volontà e determinazione»

Sigillo della Città alla Polisportiva San Michele Donnici. Franz Caruso: “Il risultato più importante non è quello conquistato sul campo, ma quello raggiunto formando i giovani attraverso i valori dello sport”

Un riconoscimento ai risultati sportivi raggiunti, ma soprattutto all'impegno educativo, sociale e formativo portato avanti quotidianamente sul territorio. Con queste motivazioni il Sindaco Franz Caruso ha consegnato il Sigillo della Città all'Associazione Sportiva Dilettantistica “Polisportiva San Michele Donnici”, ricevuta a Palazzo dei Bruzi insieme ad una numerosa rappresentanza composta dal presidente Walter Perrotta, dai dirigenti, dagli atleti della Prima Squadra e dai bambini della scuola calcio.

La cerimonia si è svolta in un clima di grande partecipazione e cordialità alla presenza dell'Assessore allo Sport Damiano Covelli ed ha rappresentato l'occasione per celebrare una stagione straordinaria per la società di Donnici che ha conquistato la promozione nel campionato di Prima Categoria FIGC, riportando la frazione cosentina in una categoria che mancava da oltre quarant'anni.

Un risultato sportivo di assoluto prestigio, ulteriormente impreziosito dalla vittoria della classifica disciplina, il particolare riconoscimento che premia il comportamento corretto e rispettoso di atleti, tecnici e dirigenti durante l'intera stagione sportiva. Per questo traguardo la Polisportiva è stata anche premiata a Catanzaro dal Presidente regionale della Lega Nazionale Dilettanti FIGC, Saverio Mirarchi. “Si tratta di un risultato storico per Donnici – ha sottolineato il presidente Walter Perrotta – perché la nostra comunità torna in Prima Categoria dopo oltre quarant'anni. Siamo particolarmente orgogliosi di avere conquistato anche la classifica disciplina. Solitamente chi vince un campionato occupa le ultime posizioni di questa graduatoria, mentre noi siamo riusciti ad abbinare la vittoria sportiva al rispetto delle regole e dei valori dello sport”.

Nel consegnare il Sigillo della Città, il Sindaco Franz Caruso ha espresso il proprio compiacimento per il percorso compiuto dalla Polisportiva San Michele Donnici, sottolineandone il valore che va ben oltre i risultati agonistici. “Avete conquistato questo importante traguardo mettendo in campo capacità, passione, volontà e determinazione – ha affermato Franz Caruso – ma soprattutto disciplina ed onore.

Lo sport deve diffondere quei valori che fanno crescere le comunità e i giovani, affermando le regole fondamentali del vivere civile. Per questo ritengo che il risultato più importante non sia quello conquistato sul campo, ma quello raggiunto formando cittadini attraverso i valori dello sport”. Il Primo Cittadino ha quindi evidenziato il ruolo fondamentale che lo sport riveste nella crescita sociale e culturale della comunità. “Credo profondamente nello sport e nella sua funzione sociale. Lo sport elimina le disuguaglianze, accoglie le diversità, crea inclusione e rafforza il senso di appartenenza ad una comunità. È uno straordinario strumento educativo che insegna il rispetto delle regole, la solidarietà e il valore dell'impegno.

L'ambizione è una qualità importante quando viene perseguita nel rispetto degli altri e delle regole. Voi avete dimostrato che si può vincere senza rinunciare ai principi della correttezza e del rispetto». Particolare apprezzamento è stato espresso dal Sindaco Franz Caruso per il lavoro svolto dalla Polisportiva nei confronti delle nuove generazioni e per il ruolo di presidio sociale che essa rappresenta per l'intero territorio. “La Polisportiva San Michele Donnici - ha detto - non è soltanto una società sportiva. È una realtà che educa, forma, aggrega e crea opportunità di crescita per tanti giovani e per le loro famiglie. Attraverso la scuola calcio, la danza, la ginnastica posturale e tutte le attività che porta avanti, contribuisce concretamente alla crescita culturale e sociale della nostra comunità.

Per questo rappresenta un patrimonio prezioso per l'intera città”. Franz Caruso ha inoltre sottolineato il valore strategico che la società svolge per la frazione di Donnici: “Donnici è parte integrante della città di Cosenza e realtà come questa contribuiscono ad accorciare le distanze e a rafforzare il senso di appartenenza all'intera comunità cittadina. È nostro dovere valorizzare esperienze così significative affinché possano diventare punti di riferimento per tutto il territorio”.

Nel corso dell'incontro il Sindaco ha rivolto un ringraziamento alla Polisportiva anche per gli interventi di miglioramento realizzati sul campo comunale di Erbicello, affidato in gestione alla società, evidenziando come tali azioni rappresentino un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e associazionismo sportivo. Il Primo Cittadino ha infine ricordato l'importante investimento programmato dall'Amministrazione comunale per la completa demolizione e ricostruzione del Palazzetto dello Sport di Donnici, confermando l'impegno dell'Ente nel potenziamento dell'impiantistica sportiva e nella valorizzazione delle realtà che operano quotidianamente per la crescita del territorio.

Al termine della cerimonia, i dirigenti della Polisportiva San Michele Donnici hanno consegnato al Sindaco Franz Caruso e all'Assessore Damiano Covelli la maglia ufficiale della squadra e al Primo Cittadino lo storico gagliardetto del sodalizio sportivo, suggellando una giornata di festa che ha celebrato non solo una brillante stagione sportiva, ma soprattutto una significativa esperienza di partecipazione, inclusione e crescita collettiva.