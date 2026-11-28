Dodicesimo turno del campionato di Eccellenza all’orizzonte, con un weekend che potrebbe riscrivere gli equilibri ai piani alti della classifica, vetta compresa. In programma c’è infatti il big match tra la capolista e ancora imbattuta DB Rossoblù e la Pro Pellaro, attualmente terza ma a soli tre punti di distanza. Una sfida dal peso specifico enorme, con la Deliese inserita in mezzo, a meno uno dalla prima della classe e a più due sui bianconeri. A rendere ancora più interessante il confronto è la presenza, tra le fila della Pro Pellaro, di un calciatore dal curriculum di assoluto prestigio. Si tratta di Antonino Ragusa, ex Sassuolo e protagonista per anni nel calcio professionistico italiano, oggi impegnato in una nuova avventura nel campionato di Eccellenza calabrese.

Dal professionismo all’Eccellenza: la scelta di Ragusa

A 34 anni, Ragusa ha deciso di tornare a Reggio Calabria, scegliendo il progetto dell’ADMO Pro Pellaro dopo una lunga carriera vissuta tra Serie A, Serie B e Serie C. Una scelta maturata non soltanto per ragioni sportive, ma anche per il legame con il territorio e per la possibilità di sposare un progetto ritenuto serio dalla società. Il percorso di Ragusa è partito dai settori giovanili di Treviso e Genova, prima di una lunga trafila tra i professionisti con le maglie, tra le altre, di Salernitana, Reggina, Ternana, Pescara, Vicenza, Cesena, Sassuolo, Verona, Spezia, Brescia, Lecce e Messina. Nel suo curriculum figurano anche due presenze con la Nazionale italiana Under 21.

Il punto più alto è arrivato con il Sassuolo, anche sui palcoscenici europei. Ragusa ha infatti segnato in Europa League (novembre 2016) all’Athletic Bilbao, al San Mamés, un momento che lui stesso ha definito il punto più alto della propria carriera. «È stato il punto più alto della mia carriera», ha raccontato ricordando quella esperienza. Un ricordo che si inserisce in un percorso che l’attaccante esterno considera comunque motivo di grande soddisfazione, nonostante qualche rammarico per non aver trovato più spesso la via del gol. Alle spalle ci sono anni vissuti nel calcio professionistico e una carriera che Ragusa guarda oggi con soddisfazione. «Sono molto soddisfatto della mia carriera». Ora, però, c’è una nuova sfida. L’Eccellenza calabrese e, soprattutto, una partita che può avere un peso enorme nella corsa al vertice.

«Accorciare la forbice senza guardare le etichette»

Sull’attesa sfida si è espresso in esclusiva a LaC News24 lo stesso Ragusa, inquadrando subito le priorità della Pro Pellaro. «Tutte le partite sono fondamentali, nel momento in cui siamo dietro in classifica e dobbiamo rincorrere. Sì, la classifica dice che questo può essere visto come uno scontro diretto ma l’etichetta di favorita, per come la vedo io, lascia il tempo che trova. Prima che arrivassi io sapevo che altre squadre erano favorite ma che ora sono dietro. Diciamo che questa è una partita importante che può farci accorciare la forbice dai vertici».

Il fascino del Marulla: «Dà sicuramente qualcosa in più»

La gara regalerà inoltre un palcoscenico speciale, disputandosi allo stadio San Vito-Marulla, nuova casa della DB Rossoblù e storica arena del Cosenza. Per Ragusa sarà anche l'occasione di misurarsi in uno stadio abituato al calcio professionistico, un dettaglio che aggiunge fascino alla sfida. «Giocare al Marulla sicuramente dà qualcosa in più e ci sarà un approccio diverso. Sarà molto bello giocare in un campo che ha ospitato squadre professionistiche ma a noi questo non ci deve condizionare», ha spiegato l’attaccante.

«Chi è davanti ha qualcosina in più da perdere»

E proprio sulla pressione Ragusa traccia una linea precisa. La DB Rossoblù parte davanti, ancora imbattuta e con il vantaggio della classifica. La Pro Pellaro, invece, ha l’opportunità di accorciare: «Penso che ci debba essere il giusto equilibrio. Sicuramente però chi è davanti avrà qualcosina in più da perdere. Allo stesso tempo, però, chi è dietro non può permettersi di perdere punti per strada».