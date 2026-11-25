Per la Procura l’imputato era capace di intendere e di volere. Il legale chiede un’integrazione probatoria o, in subordine, il minimo della pena. Sentenza il 9 dicembre.

Quattordici anni di reclusione per Franco De Grandis, imputato per l’omicidio di Luca Carbone, ucciso il 13 gennaio 2026 in via Popilia, a Cosenza. È la richiesta formulata dalla pubblico ministero Veronica Rizzaro nel processo celebrato con rito abbreviato. La sentenza è attesa per il 9 dicembre.

Al centro del confronto tra accusa e difesa restano le condizioni psichiche dell’imputato. La Procura di Cosenza sostiene che De Grandis fosse capace di intendere e di volere al momento del fatto. La difesa, rappresentata dall’avvocato Amabile Cuscino, ha invece chiesto un’integrazione probatoria finalizzata al riconoscimento dell’infermità mentale e, in subordine, l’applicazione del minimo della pena.

Le parti civili sono assistite dagli avvocati Andrea Manna, Paolo Coppa e Giuseppe Manna.

Il confronto sulle condizioni psichiatriche

La questione era già stata approfondita durante l’incidente probatorio svolto davanti al gip Letizia Benigno, con il confronto tra lo psichiatra Antonio Ruffolo, nominato dal giudice, e il consulente della difesa Paolo De Pasquali.

Ruffolo aveva ritenuto De Grandis capace di partecipare al processo, individuando però, al momento dell’omicidio, una capacità di intendere e di volere ridotta, riconducibile a una seminfermità mentale.

Il consulente della difesa aveva sostenuto invece la totale infermità mentale al momento del fatto e l’incapacità di stare a giudizio, richiamando una patologia psichica per la quale l’uomo risultava in cura da circa trent’anni.

L’omicidio davanti al portone di casa

Luca Carbone fu ucciso davanti al portone del palazzo in cui abitava da solo, nella zona dell’ultimo lotto di via Popilia. Secondo la ricostruzione investigativa, i colpi sarebbero stati esplosi dall’ultimo piano della palazzina con una pistola calibro 7,65.

De Grandis aveva ammesso durante l’interrogatorio di aver sparato. Nel corso delle perquisizioni, i carabinieri avevano rinvenuto un fucile e un’arma ritenuta compatibile con quella utilizzata per il delitto. Gli accertamenti investigativi non avevano fatto emergere rapporti conflittuali tra l’imputato e Carbone.