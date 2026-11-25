A raccontare la storia è un post pubblicato su Facebook dall’Asp di Cosenza. Una donna ha dato alla luce il suo bambino a bordo di un’ambulanza del 118, durante il trasporto in ospedale. Decisivo l’intervento tempestivo e professionale dell’équipe sanitaria. Mamma e neonato stanno bene

Doveva essere un intervento di routine, con il trasporto in ospedale di una donna in procinto di partorire. Si è trasformato, invece, in un evento straordinario: la nascita di un bambino a bordo di un’ambulanza del 118, mentre il mezzo di soccorso correva verso l’ospedale con le sirene spiegate.

La vicenda è stata raccontata dall’Asp di Cosenza attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, che ha voluto condividere una storia di professionalità, competenza e umanità.

È accaduto a Scalea nella notte tra il 18 e il 19 novembre. Dopo la rottura delle acque, la donna aveva richiesto l'intervento dell'ambulanza per raggiungere l'ospedale. Ma il bambino aveva fretta di nascere e il parto si è rivelato imminente durante il tragitto.

L'équipe sanitaria, compresa la situazione, non si è fatta cogliere impreparata. Con prontezza e professionalità, gli operatori hanno affrontato l'emergenza, trasformando lo spazio dell'ambulanza in una vera e propria sala parto e assistendo la mamma fino alla nascita del piccolo.

«Un giorno gli racconteranno della sua nascita, del primo vagito in un'ambulanza del 118 che correva con le sirene spiegate verso l'ospedale», scrive l'Asp di Cosenza nel post, sottolineando l'emozione e la competenza del personale sanitario che ha accompagnato il bambino nei suoi primi istanti di vita.

Una notte destinata a restare nella memoria di chi l'ha vissuta, fatta di imprevisti, emozioni e solidarietà, nella quale la professionalità degli operatori si è intrecciata con la straordinaria intensità di un momento come la nascita.

La notizia più bella arriva dalle condizioni di salute: la puerpera e il neonato stanno bene.

L'Asp di Cosenza conclude il proprio racconto con un messaggio che racchiude il significato dell'intera vicenda: una storia di buona sanità, nella quale preparazione, tempestività e attenzione alla persona hanno fatto la differenza.