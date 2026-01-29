Il verbicarese Pietro De Giorgio, ex storico calciatore, oggi allenatore del Potenza, ha trascinato la sua squadra nella finale di Coppa Italia si Serie C. La vittoria è arrivata al termine di una partita molto combattuta contro la Ternana e vinta ai calci di rigore.

La gioia della sua Verbicaro

La notizia ha riempito di gioia il piccolo borgo calabrese che gli ha dato i natali. La locale pro loco gli ha dedicato un post da cui si evince tutta l’emozione per il risultato raggiunto, poi condiviso anche sulla pagina ufficiale del Comune. «C’è un pezzo di Verbicaro che brilla nel grande calcio e oggi non possiamo che alzarci tutti in piedi per applaudire un nostro illustre concittadino – si legge -. Vogliamo congratularci con Pietro De Giorgio, allenatore del Potenza Calcio, per lo straordinario e storico traguardo raggiunto: la conquista della Finale di Coppa Italia Serie C!

In una serata carica di tensione e passione, Pietro ha guidato i suoi ragazzi verso una finale che mancava da decenni, dimostrando ancora una volta il suo valore non solo come tecnico, ma come uomo di sport dai grandi valori umani e professionali.

Per noi verbicaresi, Pietro non è solo un allenatore di successo; è l'esempio vivente che con il sacrificio, l'umiltà e la dedizione si possono scalare le vette più alte, portando sempre nel cuore le proprie radici. Vedere un figlio della nostra terra protagonista in piazze così importanti ci riempie di immenso orgoglio. Tutta la comunità di Verbicaro e la Pro Loco Verbicaro APS si stringono attorno a Pietro: Grande Mister, continua a farci sognare! La tua Verbicaro tifa per te!».