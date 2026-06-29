Non perde tempo il presidente Raffaele Terranova, i motori in casa ASDV Acri sono già ampiamente avviati. Mentre il resto del panorama calcistico si gode la pausa estiva, salvo qualche telefonata di approccio, la società rossonera dimostra di non voler perdere tempo prezioso e mette nero su bianco la struttura tecnica che guiderà la prima squadra e i giovani nella prossima stagione sportiva. Un segnale chiaro alla concorrenza con la programmazione per il nuovo campionato che è già nel vivo. Alla guida del progetto tecnico siederà, come già annunciato, il confermato mister Mario Pascuzzo. Attorno a lui, la dirigenza ha strutturato un team di professionisti di livello, segnando una linea di continuità e identità che promette di far sognare la piazza.

La novità principale nello scacchiere tecnico riguarda il ruolo di allenatore in seconda, affidato a mister Antonio Guido. A lui spetterà un compito cruciale e dal doppio binario, prima supportare Pascuzzo nella gestione della prima squadra e dopo, contemporaneamente, assumere la guida tecnica della formazione juniores. Una scelta che evidenzia la volontà dell’Acri di creare un canale diretto e sinergico tra il settore giovanile e i grandi, valorizzando i talenti del territorio.

Per quanto riguarda i nodi chiave della gestione atletica e fisica, la società ha blindato ruoli di fondamentale importanza con Matteo De Luca che curerà la preparazione e la crescita dei portieri rossoneri, ci sarà Massimo Murano per la preparazione atletica, con l'obiettivo di tirare a lucido la squadra fin dal ritiro estivo, mentre Francesco Murano sarà il responsabile della delicata area riabilitativa e del recupero degli infortuni, un tassello ormai indispensabile nel calcio moderno per garantire la massima efficienza della rosa. Non meno importante la conferma di Salvatore Minisci che sarà anche per questa stagione il Team Manager. Sul fronte tecnico la squadra che sta costruendo il riconfermato ds Gianpiero Salituro ha già “bussato” alla porta del difensore Paolo Perri, classe 1993, acrese doc, cresciuto calcisticamente nell’Acri con cui ha militato in serie D e in eccellenza, nelle ultime due stagioni ha giocato con il Kratos Bisignano; tra i pali arriva Paolo Pellegrino, classe 1998, portiere, ex Bisignano, PLM Morrone, Marina di Ragusa, Reggiomed, Cosenza, San Luca, Taranto, Palmese; torna in rossonero anche Antonio Crispino, difensore classe 1994, già calciatore dell'Acri nel campionato 2021/2022, ha militato nelle fila dell'Altomonte RC, Rende, Montalto, Luzzee, Hinterreggio e Rotonda; intanto rimane in rossonero Gianluca Perrotta, centrocampista, anno 2003, cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Cosenza, difendendo successivamente i colori della Morrone, Paolana, Rende e VE .Rende. Mancherebbe giusto un poco per annunciare anche l’arrivo del difensore Giuseppe Terranova, ma il tempo non manca e sicuramente arriveranno altri a completare l’organico che si presenta ambizioso prima ancora dell’alba. Con lo staff tecnico interamente blindato e un calciomercato già frizzante, manca poco per la preparazione sul campo, l’Acri ha già iniziato a correre.