Tensione prima e durante la sfida della decima giornata del campionato di Eccellenza calabrese. Due giocatori sono finiti a terra dopo il lancio di petardi, ma non hanno riportato conseguenze

Momenti di tensione prima del fischio d'inizio della partita tra Trebisacce e Paolana, valida per la decima giornata del campionato di Eccellenza calabrese. Alcune scaramucce tra tifosi si sono registrate all'esterno dello stadio Amerise di Trebisacce, determinando un ritardo di circa mezz'ora nell'inizio della gara.

La situazione, secondo quanto si è appreso, è successivamente tornata alla normalità e la partita ha potuto prendere il via. Dopo il fischio d'inizio, tuttavia, si sarebbero verificati ulteriori momenti di tensione sugli spalti, con il lancio di fumogeni e petardi. I petardi, secondo quanto riferito, non sarebbero esplosi sul terreno di gioco, ma uno di questi avrebbe raggiunto la zona della panchina della squadra ospite.

Due calciatori della Paolana sarebbero finiti a terra, probabilmente storditi dal boato. I due giocatori sono stati immediatamente soccorsi dal personale sanitario presente sul posto. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione e non avrebbero riportato conseguenze. Dopo i momenti di tensione, la gara è proseguita regolarmente.