Dall’8 aprile al 23 maggio parte la terza sessione di distribuzione dei kit per plastica, alluminio e acciaio. Cinque i punti di ritiro tra Corigliano e Rossano

Riparte a Corigliano-Rossano la consegna delle buste per la raccolta differenziata. L’amministrazione comunale ha reso noto che, in collaborazione con Ecoross, dall’8 aprile al 23 maggio sarà attiva la terza sessione di distribuzione dei kit destinati alla raccolta di plastica, alluminio e acciaio.

La nuova fornitura interesserà più punti del territorio comunale, sia nell’area di Corigliano che in quella di Rossano, con l’obiettivo di facilitare il ritiro da parte dei cittadini e garantire continuità al servizio.

Per la zona di Corigliano, i punti di ritiro individuati sono tre: allo Scalo presso il Centro di Eccellenza, a Schiavonea alla Villetta dei Due Mari, in corrispondenza del chiosco della Polizia municipale, e nel Centro storico a Palazzo Garopoli.

Per la zona di Rossano, invece, la distribuzione avverrà allo Scalo presso l’ex delegazione comunale, vicino all’ospedale, e nel Centro storico in piazza SS. Anargiri, accanto all’ingresso del Municipio.

Il ritiro delle buste sarà possibile dal lunedì al sabato, con esclusione delle domeniche e dei giorni festivi, seguendo un calendario legato alle iniziali del cognome. Il lunedì sarà riservato ai cognomi dalla A alla D, il martedì dalla E alla I, il mercoledì dalla L alla O, il venerdì dalla P alla S e il sabato dalla T alla Z, sempre nella fascia oraria 8:30-12:30. Il giovedì sarà invece dedicato a tutti i cognomi che non riescono a recarsi ai punti di ritiro al mattino, con apertura pomeridiana dalle 14:30 alle 18:30.

Per ritirare il kit sarà necessario esibire un documento d’identità dell’intestatario della Tari. È prevista anche la possibilità di ritiro per delega: una persona potrà ritirare fino a tre kit, purché munita della relativa autorizzazione.

L’amministrazione comunale, nel comunicare l’avvio della nuova sessione, coglie anche l’occasione per richiamare l’attenzione dei cittadini sull’importanza di rispettare correttamente le modalità di conferimento della raccolta differenziata, in modo da rendere il servizio più efficace e migliorare la gestione complessiva dei rifiuti sul territorio.