Le elezioni comunali di Tortora sono state dichiarate nulle per il mancato raggiungimento del quorum dei votanti previsto dalla legge. Per garantire la continuità amministrativa dell’Ente, il prefetto della provincia di Cosenza, Rosa Maria Padovano, ha nominato la dottoressa Rosa Correale, viceprefetto vicario, commissario prefettizio per la gestione provvisoria del Comune.

Il provvedimento è stato adottato nella giornata del 27 maggio 2026, dopo la constatazione della nullità delle elezioni del sindaco e del Consiglio comunale.

Tortora, il Comune passa alla gestione commissariale

La Prefettura di Cosenza ha comunicato che la nomina si è resa necessaria «in considerazione del mancato raggiungimento del quorum dei votanti richiesto dalla legge», circostanza che ha determinato la nullità della consultazione elettorale.

Rosa Correale guiderà provvisoriamente il Comune di Tortora fino alla prossima tornata elettorale ordinaria e comunque fino all’insediamento dei nuovi organi elettivi.

Al commissario i poteri di sindaco, giunta e consiglio

Con lo stesso provvedimento, il prefetto ha conferito al commissario prefettizio tutti i poteri spettanti al sindaco, al Consiglio comunale e alla Giunta.