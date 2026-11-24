Verifiche sul tronco e prove di trazione per valutare le condizioni dell’esemplare storico. I tecnici di Ecoverde ipotizzano un ancoraggio al suolo e potature mirate. Attesa la relazione definitiva

Indagini strumentali sull’Araucaria della Scalinata dei Due Leoni, a Cosenza, per valutarne salute e stabilità e programmare gli interventi di conservazione. Durante le verifiche, i tecnici della società Ecoverde hanno proposto al Comune di candidare l’esemplare all’inserimento nell’elenco nazionale degli alberi monumentali.

L’Araucaria bidwillii si trova nella parte superiore della fontana della scalinata che collega via Misasi e via Sabotino. Il sindaco Franz Caruso ha incaricato la società specializzata in analisi fitosanitarie di approfondirne le condizioni, con l’obiettivo di preservare la pianta e garantire la sicurezza dell’area.

L’indagine, coordinata da William Roca, ha integrato i nuovi rilievi con la relazione redatta nel settembre 2023 dall’agronomo Giuseppe Logiudice. Per le operazioni è stato utilizzato un cestello elevatore capace di superare i 25 metri d’altezza.

I controlli hanno compreso prove di trazione e una tomografia arborea, un esame descritto nella comunicazione del Comune come assimilabile a una TAC, impiegato per individuare eventuali cavità interne al tronco. I risultati serviranno a definire gli interventi necessari alla conservazione dell’albero.

Le dimensioni e le caratteristiche dell’esemplare hanno portato gli esperti a suggerire la candidatura all’elenco degli alberi monumentali del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. Si tratta, al momento, di una proposta avanzata all’amministrazione.

La presenza dell’Araucaria è documentata in fotografie della fine degli anni Venti del Novecento, nelle quali compare come un giovane arbusto. Le verifiche hanno richiamato l’attenzione di passanti e residenti, alcuni dei quali hanno chiesto informazioni sul futuro della pianta e segnalato la vicinanza dei rami alle abitazioni affacciate sulla scalinata.

Secondo quanto riferito dal Comune, i tecnici hanno fornito prime rassicurazioni. Tra le soluzioni ipotizzate figura un sistema di ancoraggio al suolo, accompagnato da una potatura mirata e prudente dei rami più vicini agli edifici, per limitare il rischio di esporre la pianta ad agenti patogeni.