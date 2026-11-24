Il movimento contesta le procedure e richiama il mutuo da 240mila euro, le differenze tra gli importi e i chiarimenti sulla vicenda Anac: «L’urgenza degli interventi non è mai stata in discussione»

Due consiglieri di maggioranza avrebbero votato contro il punto sulle somme urgenze discusso nel Consiglio comunale di Cassano all’Ionio. A riferirlo è il Movimento ArticoloVENTUNO, che in una nota del 24 novembre torna sulle procedure amministrative già oggetto di precedenti richieste di chiarimento e legge il dissenso in aula come un segnale di divisione nella coalizione.

Il movimento distingue la necessità degli interventi dalla valutazione degli atti. «Oggi nessuno era chiamato a votare sulla solidarietà alla comunità o sulla necessità di intervenire. L’urgenza degli interventi non è mai stata in discussione, la regolarità delle procedure sì», afferma.

Secondo ArticoloVENTUNO, le perplessità sollevate nei giorni precedenti sarebbero emerse durante la discussione sia tra i consiglieri di opposizione sia tra quelli di maggioranza.

Tre i punti richiamati nella nota: il mutuo da 240mila euro con Cassa Depositi e Prestiti, destinato secondo il movimento a gravare sull’intera città; le discrepanze contestate tra gli importi delle perizie tecniche e quelli riconosciuti dalla Protezione civile; il presunto superamento di oltre tre volte di una soglia di legge, che il comunicato non specifica.

Si tratta di rilievi sui quali il movimento sostiene di non aver ricevuto risposte sufficienti. ArticoloVENTUNO prospetta quindi la possibilità di cercare chiarimenti anche in altre sedi, senza indicare nella nota iniziative formali già intraprese.

Sul piano politico, il voto contrario dei due esponenti della maggioranza, dei quali non vengono riportati i nomi, viene presentato come una conferma della rilevanza delle questioni poste. Il movimento riferisce inoltre di presunte telefonate per convincere gli indecisi, rassicurazioni e discussioni sul ricorso a polizze assicurative per chi fosse chiamato a votare.

ArticoloVENTUNO critica anche l’argomento, che attribuisce a un intervento in aula, secondo cui procedure analoghe sarebbero state adottate da Comuni vicini. Una circostanza che, nella posizione del movimento, non risponderebbe alle domande sulla regolarità degli atti di Cassano.

Un altro passaggio riguarda la vicenda dell’Autorità nazionale anticorruzione. Il movimento contesta al sindaco tempi e modalità dei chiarimenti, sostenendo di aver posto una domanda di interesse pubblico senza formulare giudizi sul professionista coinvolto.