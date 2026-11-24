Interrogazione della capogruppo M5S–Sinistra per Rende per un protocollo tra Comune, Asp e Unical. Proposto un approfondimento epidemiologico sull’ex Legnochimica e sulle aree vicine

Un Osservatorio epidemiologico sui tumori a Rende, realizzato attraverso un’intesa tra Comune, Asp di Cosenza e Università della Calabria. È la proposta avanzata da Rossella Gallo, capogruppo del Movimento 5 Stelle–Sinistra per Rende, in un’interrogazione che chiede anche uno specifico approfondimento sull’area dell’ex Legnochimica, in contrada Lecco, e sulle zone limitrofe.

Il punto di partenza è la disponibilità di informazioni aggiornate. Secondo quanto riportato nell’interrogazione, la scheda dell’Associazione Italiana Registri Tumori, AIRTUM, indica che il Registro Tumori Integrato Cosenza-Crotone ha completato la raccolta degli anni di incidenza dal 2009 al 2017. Gallo richiama inoltre il Progetto regionale di riallineamento del Registro Tumori 2024-2026, nel quale, riferisce, viene riconosciuta la difficoltà del registro provinciale a produrre dati con continuità.

La richiesta è analizzare i dati sanitari anonimi del territorio e metterli in relazione con quelli ambientali, rendendo pubblici i risultati. Nell’iniziativa, Gallo distingue questa proposta dall’istituzione di un registro tumori comunale, richiamando i vincoli legati alla tutela dei dati sanitari.

«L’Università della Calabria è qui, l’ASP ha le competenze. Mettiamoli intorno a un tavolo e costruiamo un osservatorio che analizzi i dati anonimi del territorio, li incroci con quelli ambientali e li renda pubblici. I rendesi hanno il diritto di sapere», afferma la consigliera.

Al centro delle preoccupazioni espresse da Gallo c’è il sito dell’ex Legnochimica. Nella nota, la capogruppo denuncia l’accumulo, per decenni, di residui della lavorazione del legno in bacini artificiali privi di impermeabilizzazione, la contaminazione delle acque e le esalazioni provocate dai ripetuti incendi.

«Chi abita intorno a contrada Lecco vive da anni con la paura, e troppe famiglie hanno conosciuto il dolore della malattia», dichiara. Gallo contesta inoltre la mancata bonifica e messa in sicurezza dell’area. L’approfondimento epidemiologico richiesto riguarda proprio la necessità di studiare la situazione sanitaria del territorio, attraverso il contributo delle istituzioni competenti.

La proposta si collega anche agli impegni di programmazione del Comune. Secondo quanto richiamato nell’interrogazione, il Documento unico di programmazione 2027-2029 prevede un «osservatorio comunale sulla salute». Gallo chiede quindi all’amministrazione con quali tempi intenda realizzarlo e se il bilancio di previsione conterrà risorse dedicate alla componente epidemiologica.

L’interrogazione sollecita infine la presentazione periodica dei risultati in Consiglio comunale, con il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti e dei medici di famiglia.