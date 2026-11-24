La rinascita del Cosenza ha il volto dei giovani. C'è un dato, emerso dopo il successo nel derby contro il Crotone, che racconta forse meglio di tanti altri la particolarità del percorso intrapreso dalla squadra di Federico Coppitelli. Nella formazione iniziale scesa in campo allo Scida, infatti, figuravano soltanto tre calciatori over: Dametto, Palmieri ed Energe. Tutti gli altri otto titolari rientravano nella categoria under. Un dettaglio tutt'altro che secondario, soprattutto considerando il peso specifico di una partita che ha regalato ai rossoblù la seconda vittoria consecutiva e il quinto risultato utile di fila.

Cosenza, otto under in campo dall'inizio

La scelta di Coppitelli non è stata soltanto dettata dalle necessità, ma rappresenta anche la fotografia di un progetto tecnico che, dopo le difficoltà iniziali, sta cominciando a dare risposte importanti. Davanti a Rizzo, il terzetto difensivo era composto da Pascalau, Dametto e Cogoni. Sugli esterni Cimino e Contiliano, mentre in mezzo al campo hanno trovato spazio Ndow, Palmieri e Quieto. Davanti, spazio alla coppia formata da McJannet ed Energe. Una formazione giovanissima, con Dametto chiamato a guidare la retroguardia, Palmieri a garantire esperienza ed equilibrio in mezzo al campo ed Energe a rappresentare uno dei riferimenti offensivi. Nelle ultime cinque giornate sono arrivati 11 punti sui 15 disponibili, con tre vittorie e due pareggi. Un rendimento che ha permesso ai lupi di risalire la classifica dopo una partenza particolarmente complicata.

Cogoni, l'esempio più significativo della fiducia di Coppitelli

Tra i protagonisti della vittoria di Crotone merita una menzione particolare Andrea Cogoni. Il giovane difensore, finora poco utilizzato, è stato chiamato a sostituire lo squalificato Dalmazzi in una delle partite più sentite della stagione. Una responsabilità importante, considerando che il Cosenza si presentava al derby con una retroguardia reduce da prestazioni convincenti e con la necessità di confermare i nuovi equilibri trovati nelle ultime settimane. Cogoni ha risposto positivamente, contribuendo alla terza porta inviolata nelle ultime cinque giornate. Il suo inserimento dimostra come Coppitelli stia riuscendo a coinvolgere anche quei calciatori che, nella prima parte del campionato, avevano trovato meno spazio. Una risorsa preziosa per affrontare una stagione ancora lunga, nella quale infortuni, squalifiche e necessità di rotazione richiederanno il contributo di tutta la rosa.

La crescita di Contiliano, Cimino e degli altri giovani rossoblù

Il derby dello Scida ha rappresentato un'ulteriore conferma anche per altri elementi che stanno acquisendo sempre maggiore importanza nello scacchiere tattico dell'allenatore. Contiliano si sta ritagliando un ruolo significativo sulla corsia sinistra, mettendo a disposizione dinamismo e applicazione. Cimino continua a garantire il proprio contributo sulla fascia opposta, mentre in mezzo al campo Ndow e Quieto fanno parte di un reparto che ha trovato maggiore equilibrio rispetto alle prime giornate. Anche McJannet, nel reparto avanzato, rappresenta uno degli interpreti di questa linea verde. Non tutti hanno lo stesso percorso o la medesima esperienza, ma il loro impiego testimonia la volontà di Coppitelli di costruire una squadra capace di abbinare freschezza atletica, intensità e organizzazione.