Microplastiche, amianto e collaborazione tra territori per la tutela dell’ambiente. Sono i temi dell’incontro in programma giovedì 26 novembre, alle 18, al Centro di Aggregazione Giovanile “C. Baccelli” di Marano Principato, dove si confronteranno esperti, amministratori e associazioni.

L’iniziativa è promossa da Marano Green APS, con il patrocinio del Comune di Marano Principato e la collaborazione dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Rende. L’obiettivo degli organizzatori è mettere in relazione le competenze scientifiche con le scelte amministrative e le attività delle realtà associative.

Piero Alò, docente di Anatomia patologica, approfondirà la diffusione delle microplastiche negli ecosistemi e le possibili conseguenze sulla salute umana. Giuseppe Infusini, ingegnere e presidente di ONA Cosenza, affronterà invece il tema dell’amianto e dei rischi per la salute pubblica.

Il programma prevede anche una riflessione sul coordinamento delle politiche ambientali. Andrea Cuzzocrea, assessore all’Ambiente del Comune di Rende, proporrà una progettazione condivisa tra le istituzioni delle Serre Cosentine, le associazioni, la Provincia e la Regione. La proposta è quella di una cabina di regia territoriale che favorisca interventi coordinati e superi la frammentazione delle iniziative.

L’incontro sarà moderato da Daniele Bilotto. Per i saluti istituzionali sono annunciati i sindaci Sandro Principe, di Rende, e Pino Salerno, di Marano Principato, insieme a Salvatore Siviglia, direttore generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria, Giacomo Giovinazzo, direttore generale della Protezione civile regionale, e Biagio Antonio Faragalli, presidente della Provincia di Cosenza.

Il confronto proseguirà con Giorgio Marcello, docente dell’Unical e componente dell’Ufficio di Pastorale sociale e del lavoro, che interverrà sul rapporto tra ambiente e luoghi comuni. Enrico Marchianò, presidente del Club UNESCO Cosenza, parlerà della difesa del patrimonio ambientale e umano, mentre Alessandra Nucaro, presidente di Mare Pulito, si soffermerà sulla tutela di fiumi e mari. È previsto anche l’intervento di Giovanni Orrico.

All’iniziativa hanno aderito realtà delle Serre Cosentine, la Provincia di Cosenza, Calabra Maceri, Rende Servizi, Legambiente e Mare Pulito. Il confronto punta a individuare forme di collaborazione attraverso cui tradurre l’attenzione alle questioni ambientali in attività condivise sul territorio.