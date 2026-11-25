Il Duo Mistral sarà protagonista del penultimo concerto di Autunno Musicale, sabato 28 novembre alle 18, al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza. Il clarinettista Antonio Puglia e il pianista Mariano Meloni presenteranno “Musiche senza confini”, un percorso attraverso generi ed esperienze musicali differenti.

L’appuntamento fa parte della ventisettesima edizione della stagione promossa dall’associazione The Brass Collection, con il patrocinio del Comune di Cosenza e la direzione artistica del maestro Luigi Santo.

Attivo in Italia e all’estero, il Duo Mistral ha costruito un repertorio che attraversa la musica dal Settecento al jazz e alla produzione contemporanea, con particolare attenzione alle composizioni dell’Ottocento e del Novecento. Il loro ultimo disco, “Dove danza il respiro dell’anima”, esplora il rapporto tra musica, movimento e danza, includendo anche brani di ispirazione popolare.

Antonio Puglia si è formato al Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia, perfezionandosi poi in clarinetto e musica da camera all’Accademia Chigiana di Siena. Vincitore di concorsi nazionali e internazionali, ha svolto attività concertistica in Europa e in America e realizzato registrazioni radiofoniche e discografiche.

Ha ricoperto il ruolo di primo clarinetto in orchestre italiane e straniere, anche nella stagione operistica del Teatro alla Scala di Milano. Docente emerito al Conservatorio di Sassari, affianca all’attività strumentale quella di direttore d’orchestra. Ha fondato e dirige l’Ensemble APclarinetband e l’Orchestra Filarmonica della Sardegna ed è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana.

Mariano Meloni, diplomato al Conservatorio Alfredo Casella dell’Aquila e laureato al DAMS di Bologna, insegna pianoforte principale al Conservatorio Luigi Canepa di Sassari.

Il suo percorso comprende oltre settecento concerti come pianista, clavicembalista e organista, in diverse formazioni cameristiche e corali. Come solista si è esibito in Europa, Messico e Argentina. Ha ottenuto premi in concorsi nazionali e internazionali e realizzato incisioni e registrazioni dal vivo, anche per la Rai. È stato inoltre direttore della Scuola civica di musica di Tempio Pausania e del Conservatorio Luigi Canepa di Sassari.