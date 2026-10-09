Parte ufficialmente oggi 09.10.2026 il progetto presentato dall’Osservatorio Nazionale Amianto - Comitato di Cosenza ODV nell’ambito del programma del Servizio Civile Universale promosso dal CSV Cosenza denominato “Ambasciatori identitari”.

Per dodici mesi, due giovani operatori volontari affiancheranno il team di esperti dell'associazione (ingegneri, geologi, geometri e docenti) in azioni mirate alla tutela ambientale e al monitoraggio del rischio amianto nella provincia bruzia.

L’attuazione del progetto, intitolato "Generazione Consapevole- Lotta all’Amianto”, prevede un forte impegno tecnico e scientifico. I volontari utilizzeranno il software cartografico QGIS per la mappatura delle coperture in cemento amianto e supporteranno i rilievi sul campo tramite l'uso di un drone per individuare le coperture non ancora censite dal telerilevamento regionale e per la valutazione del loro stato di conservazione.

«L'ingresso dei giovani del Servizio Civile rappresenta una risorsa straordinaria per la nostra organizzazione e per l'intera comunità cosentina nella lotta all’amianto» – dichiara il presidente dell'ONA Cosenza, ing. Giuseppe Infusini. «I ragazzi saranno impegnati in prima linea nella gestione dello Sportello Informativo Amianto di Cosenza, offrendo supporto ai cittadini e collaborando con le amministrazioni comunali, come quella di Castrolibero, per la progettazione e l'attuazione dei Piani Comunali Amianto previsti dalla Legge Regionale n. 14/2011 e dal PRAC Calabria».

Oltre alle attività tecniche e al supporto diretto alla cittadinanza, i volontari si occuperanno di prevenzione nelle scuole superiori attraverso progetti e laboratori di educazione civica e la somministrazione di questionari statistici sulla percezione del rischio. Le iniziative sul territorio includeranno inoltre l'allestimento di punti informativi (in presenza ed in modalità on-.line) nei comuni della provincia che ne faranno richiesta, nonché l'organizzazione della «Mostra dell'Amianto» dell'ONA, un'esposizione didattica con campioni di materiali ed oggetti contenenti amianto usati in passato e custoditi in sicurezza in teche trasparenti sigillate.

Tutti gli aggiornamenti sulle attività e sulle modalità di contatto dello sportello informativo sono consultabili sul sito ufficiale: www.onacosenza.it.