Prova a serrare i ranghi la Lega in vista del voto delle Politiche che secondo alcune indiscrezioni è sempre più vicino. Ieri in Calabria è arrivato il plenipotenziario di Matteo Salvini, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, per un confronto con la base. Un faccia a faccia necessario dopo il congresso che ha confermato il Capitano alla guida del Movimento e l’epurazione dei ribelli a partire dal capogruppo al Senato Massimiliano Romeo. Epurazione che Romeo, nel corso della trasmissione di Antonella Grippo “Perfidia” ha trattato con molto garbo ma che ha spinto il Foglio a scrivere che il vero capo della Lega è proprio Durigon.

Il 2027 sarà anno di amministrative sia a Cosenza sia a Catanzaro. E se in area bruzia tutto tace, nel capoluogo regionale è grande bagarre per il centrodestra con tante ipotesi ancora sul tavolo. Intanto la Lega per bocca di Durigon rivendica anche lei il candidato sindaco.

Accompagnato da Filippo Mancuso, Durigon ha convocato a Catanzaro il direttivo regionale del partito. In attesa di un primo congresso regionale che il vicesegretario della Lega promette da sempre e che finora non si è mai svolto, Durigon ha rivendicato i risultati che il Carroccio ha sempre ottenuto in Calabria e che sembrano giustificare la validità del progetto di Salvini di costruire un partito nazionale articolato sul territorio. Certo i tempi del pieno di voti sono lontani però secondo Durigon la Lega ha tutte le carte in regola per esprimere propri rappresentanti alle prossime amministrative.

Nella dichiarazioni rilasciate alla nostra testata il senatore ha detto che «Il Direttivo ha stabilito con una voce unica, forte, importante che la Lega può esprimere i propri candidati sindaci a Catanzaro, dove nelle scorse precedenti elezioni regionali abbiamo preso il 13% e anche a Cosenza, dove abbiamo elementi fondamentali che possono rilanciare queste città e quindi la Lega si presenta al tavolo con i propri nomi e i propri candidati».

A Cosenza,a proposito di nomi importanti, c’è la deputata Simona Loizzo che si sta proponendo come possibile candidata sindaco ad un centrodestra che al momento non ha tutto questo affollamento di proposte. Ma la partita più importante è a Catanzaro dove Filippo Mancuso vorrebbe rappresentare il centrodestra. Lo rivendica dall’alto delle dodicimila preferenze ottenute che gli hanno garantito il ruolo da vicepresidente della giunta regionale con delega ai Lavori Pubblici. Competenze mica da ridere.

Certo la corsa non è facile perché in molti preferirebbero un profilo più civico. Molto quotato quello del presidente regionale di Confindustria Aldo Ferrara gradito alla sottosegretaria Wanda Ferro e in buonissimi rapporti con la Forza Italia di Occhiuto. La Ferro già da tempo ha rivendicato per il suo partito il candidato sindaco su Catanzaro. Entrambi, però, debbono fare i conti con due fattori. Il primo è Futuro Nazionale a cui occhieggia Mimmo Tallini e con Andrea Amendola che si dice pronto a presentare due liste non si sa bene per il momento a supporto di chi. Il secondo è l’eterno Sergio Abramo che sembra deciso a candidarsi anche come outsider. Ragionamenti, però, che a Claudio Durigon interessano fino alla curva. Da sempre lui, che è il nuovo interprete del celodurismo bossiano, mette sul tavolo le sue proposte per trattare con gli alleati. Non è detto che Catanzaro sia effettivamente il suo obiettivo. Per Mancuso comunque un posto alle Politiche di certo non mancherà.