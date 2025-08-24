Social
Blog

Me, myself and Coverciano

La sconfitta con la Reggina dimostra come i piani tattici di Zaffaroni siano ormai diventati un libro aperto per i nostri avversari. Urge sfruttare la sosta per cambiarli.
Andrea Marotta
Me, myself and Coverciano
Blog

Musulmani di Calabria e Cristiani del mondo: un dialogo da vivere

Non bisogna rovistare troppo sulle enciclopedie per ricordare la presenza musulmana in Calabria all’alba della tentata (e poi per più versi riuscita) conquista islamica dell’Europa meridionale mediterranea. E quella storia, certo storia d’armi non meno di ogni conquista o crociata, pur dal suo punto di vista qualcosa di cospicuo ci lascia: le parole non solo
Domenico Bilotti
Musulmani di Calabria e Cristiani del mondo: un dialogo da vivere
Blog

La mala educación

Il medico del pronto soccorso guarda gli rx e sorride. Niente di rotto, per fortuna, dice, ma poi aggiunge che i legamenti della caviglia non stanno messi bene e forse è il caso che ti trovi un altro sport. Va precisato che quest’ultimo invito gli amici più stretti me lo rivolgono da quando avevo almeno dodici anni.
Andrea Marotta
La mala educación
Blog

Elogio del montaggio (e di Julia Roberts)

Ieri sera, per uno di quei collegamenti strani che avvengono nelle serate in famiglia, mi sono imbattuto due volte in Julia Roberts (che è sempre un bel vedere). La prima nei panni di Trilli in Hook, insieme ai miei figli, e poi subito dopo all’interno di una serie Netflix. Si intitola The movies that made us e racconta, da Dirty
Andrea Marotta
Elogio del montaggio (e di Julia Roberts)

Italia Mondo

«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale

Studentessa di 23 anni denuncia molestia verbale durante una tac al Policlinico Umberto I. Ospedale apre indagine interna, il video diventa virale.

23 agosto 2025
Ore 17:46
«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale
Società

Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo

È stato un trionfo lo spettacolo di Stefano De Martino al Festival Euromediterraneo di Altomonte. L’anfiteatro Belluscio, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto il 21 agosto il suo show Meglio Stasera, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna 2025.

La serata si è aperta con un fuori programma che ha fatto sorridere il pubblico: un cellulare squillato in platea ha dato lo spunto a De Martino per improvvisare uno sketch con l’ignaro interlocutore. Una trovata che ha scatenato applausi ed è stata immortalata da una troupe presente in sala. Dopo il sold out con l’ex ballerino e presentatore tv, il festival prosegue con altri due appuntamenti di comicità:

  • 22 agosto: Enzo Salvi, con il suo linguaggio brillante e irriverente;

  • 24 agosto: Gene Gnocchi, che porterà il suo umorismo pungente sul palco di Altomonte.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

«Dobbiamo fare i conti con la concorrenza di altre manifestazioni che hanno arene più capienti – ha detto il sindaco Gianpietro Coppola – ma il Festival Euromediterraneo ha una matrice culturale diversa. Lo spettacolo di De Martino è stato la ciliegina sulla torta di quest’anno».

Il primo cittadino ha poi annunciato che la rassegna si svilupperà in maniera più ampia anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, con un’attenzione particolare a cinema e musica.

22 agosto 2025
Ore 10:28
Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo
Società

Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini

Intorno alle 19:30 di ieri sera, il cielo sopra Rende e Cosenza si è improvvisamente illuminato, catturando l’attenzione di molti cittadini. Tre scie luminose, simili a comete, hanno attraversato l’orizzonte regalando uno spettacolo tanto inaspettato quanto affascinante.

L’evento, visibile anche da Rogliano e dai paesi limitrofi, ha subito alimentato curiosità e discussioni, con numerose foto e segnalazioni diffuse sui social.

Secondo chi ha assistito al fenomeno, le tre luci sono comparse quasi in simultanea e hanno solcato il cielo in rapida successione, lasciando dietro di sé una scia biancastra. «Sembravano comete – racconta un residente – ma si sono dissolte in pochi secondi».

Nonostante l’assenza, al momento, di una spiegazione ufficiale, eventi simili possono essere ricondotti a meteore, al passaggio di detriti spaziali o al riflesso di oggetti artificiali nell’atmosfera. Non si esclude che possa trattarsi anche di fenomeni collegati a esercitazioni o satelliti.

Al di là delle interpretazioni scientifiche, la serata ha regalato ai cosentini uno spettacolo raro. In tanti hanno espresso stupore ed entusiasmo, condividendo immagini e commenti tra piazze reali e virtuali.

Un piccolo grande evento che ha interrotto la routine quotidiana trasformando il cielo calabrese in un palcoscenico naturale di emozioni e mistero.

22 agosto 2025
Ore 08:23
Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini
Sanità

Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi

Al “Giannettasio” di Rossano attivato l’elisoccorso notturno: una conquista che può salvare vite e rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza.

21 agosto 2025
Ore 07:17
Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi
Italia Mondo

«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale

Studentessa di 23 anni denuncia molestia verbale durante una tac al Policlinico Umberto I. Ospedale apre indagine interna, il video diventa virale.

23 agosto 2025
Ore 17:46
«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale
Società

Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo

È stato un trionfo lo spettacolo di Stefano De Martino al Festival Euromediterraneo di Altomonte. L’anfiteatro Belluscio, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto il 21 agosto il suo show Meglio Stasera, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna 2025.

La serata si è aperta con un fuori programma che ha fatto sorridere il pubblico: un cellulare squillato in platea ha dato lo spunto a De Martino per improvvisare uno sketch con l’ignaro interlocutore. Una trovata che ha scatenato applausi ed è stata immortalata da una troupe presente in sala. Dopo il sold out con l’ex ballerino e presentatore tv, il festival prosegue con altri due appuntamenti di comicità:

  • 22 agosto: Enzo Salvi, con il suo linguaggio brillante e irriverente;

  • 24 agosto: Gene Gnocchi, che porterà il suo umorismo pungente sul palco di Altomonte.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

«Dobbiamo fare i conti con la concorrenza di altre manifestazioni che hanno arene più capienti – ha detto il sindaco Gianpietro Coppola – ma il Festival Euromediterraneo ha una matrice culturale diversa. Lo spettacolo di De Martino è stato la ciliegina sulla torta di quest’anno».

Il primo cittadino ha poi annunciato che la rassegna si svilupperà in maniera più ampia anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, con un’attenzione particolare a cinema e musica.

22 agosto 2025
Ore 10:28
Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo
Blog

Quella violenza non ha nulla di nostalgico

Stiamo ai fatti. Il 9 ottobre, durante una manifestazione indetta per protestare contro le misure amministrative in tema di green pass, un gruppo di organizzazioni di estrema destra ha scientemente assalito la sede del primo sindacato italiano, mettendo a ferro e fuoco locali, adiacenze e vie limitrofe. Stando poi alle notizie investigative di cui v’è
Quella violenza non ha nulla di nostalgico
Blog

Demagogie e bocce ferme

A bocce ferme, finiti i giochi, si possono fare i conti coi limiti e coi meriti di tutte le forze politiche vistesi in campo in queste elezioni regionali, soprattutto dal punto di vista delle coalizioni che hanno composto. La destra ha vinto in modo tutto sommato agevole, quasi fosse in preda a un moto inerziale.
Demagogie e bocce ferme
Blog

Di lotta, di governo, di maturità

I miei esami di maturità si sono svolti nell’estate del 2000. C’erano gli Europei di calcio e, pensate un po’, ricordo quasi con più piacere i gol di Wiltord e Trezeguet (tacci loro) che le tre prove scritte e l’orale. Mi capitarono infatti due commissari esterni, in evidente stato di frustrazione professionale, decisi a dimostrare
Di lotta, di governo, di maturità
Blog

Quale sinistra vuole la Germania

Angela Merkel non ha lasciato dietro di sé solo le rose e i fiori che vorrebbe la “grande” stampa italiana (quella, per capirci, che non disdegna i voti delle sinistre per attuare i programmi delle destre). I dati occupazionali e macroeconomici sono robusti, ma quanta polvere c’è sotto quei tappeti: una manodopera altamente qualificata attinta
Quale sinistra vuole la Germania
Blog

La sottile linea rossa

E dunque la “provinciale ripescata” sale a quota 10 punti, dopo sei gare. Otto reti subite (cinque in una sola partita, quando non eravamo nemmeno un bozzolo di squadra) e sette messe a segno. Un bel filotto di quattro risultati utili consecutivi. Rubo due definizioni che hanno suscitato le ire di una parte del popolo
La sottile linea rossa
Blog

L'Antimafia come soggetto elettorale

Che la lotta alla mafia non abbia perciò il pallino delle preferenze nella campagna elettorale per le regionali e, a gradi diversi, per le differenti competizioni comunali stupisce poco.
L'Antimafia come soggetto elettorale
Blog

A rasa rasa

Odio il Carnevale. O, meglio, lo odiavo. Da bambino mi sarò vestito tre volte in tutto: da Spaventapasseri (insieme a mia madre, che era entusiasta di quel costume), Pinocchio e Cavaliere di Malta. Mio padre, che odiava il Carnevale pure lui, si limitava a scattare le foto. A pensarci bene odiare non è il verbo adatto. Perché,
A rasa rasa
Blog

Quel parto in carcere e il cattivo utilizzo della custodia cautelare

Nel carcere di Rebibbia una giovane ragazza arrestata per un piccolo furto, è partorita in cella, col solo aiuto di un’altra detenuta.
Quel parto in carcere e il cattivo utilizzo della custodia cautelare
Blog

Ard(ec)ore

Lo hanno notato in tanti, e dunque mi metterò disciplinatamente in fila, ma c’è stata una parola su tutte, tra quelle pronunciate da mister Zaffaroni alla vigilia della sfida col Vicenza, che mi aveva colpito. E quella parola era “ardore”: su tutto il tecnico lombardo si era detto disposto ad accettare imperfezioni da parte dei
Ard(ec)ore
Blog

Cosa vogliamo dal sindaco di Cosenza

Sei punti, sei richieste al futuro sindaco di Cosenza. Sei elementi che sono riflessioni di cittadinanza, il punto di vista di chi ama la sua terra.
Cosa vogliamo dal sindaco di Cosenza
Blog

Tutto su mia madre (e il mercato)

Quando penso a mia madre, scomparsa ormai dodici anni fa, a volte mi accorgo che faccio fatica a ricordare che voce avesse. Dopo un po’ di tempo, con le persone che se ne vanno, succede. Dimentichi certi particolari del viso, l’odore che avevano. Tutte cose che la realtà ha il potere di riportarti indietro senza
Tutto su mia madre (e il mercato)
Blog

L'eterogenesi dei fini

Ricorderemo il calciomercato dell’estate 2021 come quello in cui il colpo lo fece una squadra di Promozione. Perché sì, è vero che nel giugno scorso il sindaco Borja Valero, a 36 anni e con quasi 300 presenze in A, aveva annunciato il ritiro, ma la verità è che le offerte per fargli cambiare idea (da
L'eterogenesi dei fini
Blog

Fuori dai calcoli

L’operaio si avvicina al microfono. Si vede che non è quello il suo lavoro. Che nel suo lavoro, nella formazione al suo lavoro, l’idea di trovarsi a parlare, un giorno, davanti a duemila persone di Piazza della Signoria non deve averlo mai sfiorato prima. Fatica persino a regolare l’asta alla sua altezza, mentre una bambina,
Fuori dai calcoli
Blog

Non tesserate Cacciari e Agamben tra i no-vax

É curioso che, mentre a sinistra si scopre il contributo intellettuale di giornalisti e autori di tutt’altra formazione (come Veneziani e Solinas), dall’altra parte si aspettino con buone dosi di gioia e fraintendimenti le esternazioni-bordate degli Autori che venendo anche dalla sinistra comunista oggi sono i primi e assoluti detrattori dei partiti formatisi da quella
Non tesserate Cacciari e Agamben tra i no-vax
Blog

Piripicchio

Quando giocavo a nascondino, da piccolo, c’era un piccolo escamotage per farla franca. Va detto che ero una frana, di solito uno dei primi a essere scoperti, e mi toccava attendere il miracoloso cento per tutti per salvarmi. A volte, invece, giocavo la carta del piripicchio. Il piripicchio era quella parola magica che indicava una presunta irregolarità nel gioco in
Piripicchio
Blog

Da Lupi ad avvoltoi

«Forse non è un caso che, al posto nostro, la promozione in Serie A tocchi a una società come il Chievo Verona. Una realtà che, economicamente, non sarebbe mai esistita senza i soldi delle pay tv e il calcio moderno». Cito a memoria, ma fu più o meno così che nella tarda primavera del 2001
Da Lupi ad avvoltoi
Blog

L'Italia orfana e vedova di Genova 2001

La fine degli anni Novanta era stata un brusco risveglio per le categorie tradizionali del ragionamento politico. Non ne era prigioniera solo la Sinistra, stavano cambiando le coordinate del come, “quanto” e perché si governa. I riformisti avevano passato gli anni Novanta a governare l’Occidente in modo largamente maggioritario ma il loro schema d’azione si
L'Italia orfana e vedova di Genova 2001
Blog

Pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, una violenza inaudita

Mai si è verificato un fatto così grave come quello che ha coinvolto ben 52 agenti di polizia penitenziaria di Santa Maria Capua Vetere.
Blog

Al comando del nulla

Chiamiamola pure “palude”, perché questo è. Dal giorno della retrocessione del Cosenza sono ormai trascorsi quasi quaranta giorni. Si sono completati playoff e playout. Praticamente la griglia di partenza della prossima Serie C, salvo sorprese, è pronta. In cinquanta giorni, nel 1978, in Vaticano si succedettero addirittura tre papi (questo per dire quante cose si
Al comando del nulla
Blog

Saman Abbas e la nostra coscienza sporca

La società in cui viviamo è abituata ad avere un colpevole per tutto. E tutto giudichiamo tranne che il metter in questione noi stessi.
Saman Abbas e la nostra coscienza sporca
