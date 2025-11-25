Premio Nazionale Cultura d’Impresa 2025, Franzisi: «Scuola e famiglia in prima linea contro bullismo e cyberbullismo»
VIDEO | La 18ma edizione del Premio Nazionale Cultura d’Impresa, organizzata dall’Associazione F.C. Academy Awards Aps, mette al centro bullismo e cyberbullismo. Appuntamento il 6 dicembre al Teatro Garden di Rende con ospiti Paolo Conticini e Annalisa Insardà
Elemento centrale del progetto Arsac è la creazione di un lago di accumulo per la produzione di neve artificiale. A bando anche l’acquisto di mezzi meccanici per il trattamento sulle piste e un un pick-up 4x4
VIDEO | La 18ma edizione del Premio Nazionale Cultura d’Impresa, organizzata dall’Associazione F.C. Academy Awards Aps, mette al centro bullismo e cyberbullismo. Appuntamento il 6 dicembre al Teatro Garden di Rende con ospiti Paolo Conticini e Annalisa Insardà
La psicoterapeuta Roberta Colangelo illustra il progetto avviato dalla Regione Calabria che ha portato all'assunzione di 43 psicologi all'interno di 283 istituti scolastici nelle province di Cosenza, Catanzaro e Crotone
VIDEO | La 18ma edizione del Premio Nazionale Cultura d’Impresa, organizzata dall’Associazione F.C. Academy Awards Aps, mette al centro bullismo e cyberbullismo. Appuntamento il 6 dicembre al Teatro Garden di Rende con ospiti Paolo Conticini e Annalisa Insardà
La psicoterapeuta Roberta Colangelo illustra il progetto avviato dalla Regione Calabria che ha portato all'assunzione di 43 psicologi all'interno di 283 istituti scolastici nelle province di Cosenza, Catanzaro e Crotone
VIDEO | La 18ma edizione del Premio Nazionale Cultura d’Impresa, organizzata dall’Associazione F.C. Academy Awards Aps, mette al centro bullismo e cyberbullismo. Appuntamento il 6 dicembre al Teatro Garden di Rende con ospiti Paolo Conticini e Annalisa Insardà
La psicoterapeuta Roberta Colangelo illustra il progetto avviato dalla Regione Calabria che ha portato all'assunzione di 43 psicologi all'interno di 283 istituti scolastici nelle province di Cosenza, Catanzaro e Crotone
La 18ma edizione del Premio Nazionale Cultura d’Impresa, organizzata dall’Associazione F.C. Academy Awards Aps, mette al centro bullismo e cyberbullismo. Appuntamento il 6 dicembre al Teatro Garden di Rende con ospiti Paolo Conticini e Annalisa Insardà.
Il Corpo di Polizia Locale di Rende inaugura una nuova stagione operativa con il potenziamento del parco mezzi e delle dotazioni tecnologiche, digitalizzazione delle procedure e maggiore presidio del territorio
La cipolla bianca di Castrovillari entra nel paniere dei Presìdi Slow Food: bulbo chiaro, sapore dolce, facile da digerire e dal basso contenuto di acido piruvico. Un piccolo tesoro calabrese, coltivato sulle pendici del Pollino e oggi tutelato da sei giovani produttori
Continuano le manifestazioni dei ragazzi arrivati oltre due anni fa che ancora non hanno avuto chiamate per il permesso di soggiorno dalla Commissione Territoriale. Ad affiancarli, in questa battaglia, l’Unione Sindacale di Base
La madre di Roberta, uccisa nel 1988, ospite di Buongiorno in Calabria. Antonella Veltri analizza il fenomeno della “vittimizzazione” secondaria: «Il rapporto con la giustizia va ripensato perché non si trasformino le vittime in carnefici»
La tiktoker e influencer, nota per il suo stile provocatorio e la recente risonanza politica, ha animato la locanda cosentina con video, incontri e momenti di confronto, confermandosi protagonista della scena social nazionale
Il seme conservato e tramandato da alcuni agricoltori locali dopo il progressivo abbandono delle campagne. Il referente Alvaro: «Un tempo era usata come merce di scambio con i pastori lucani in cambio dei loro formaggi»
VIDEO | Da qualche settimana 43 psicologi hanno preso servizio in 285 istituti scolastici calabresi, al fine di intercettare i segnali di un disagio mentale che colpisce un numero sempre maggiore di adolescenti. Il commento della psicoterapeuta: «Il progetto non è rivolto soltanto agli studenti, ma coinvolge anche le loro famiglie»