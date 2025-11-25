Social
Premio Nazionale Cultura d’Impresa 2025, Franzisi: «Scuola e famiglia in prima linea contro bullismo e cyberbullismo»

VIDEO | La 18ma edizione del Premio Nazionale Cultura d’Impresa, organizzata dall’Associazione F.C. Academy Awards Aps, mette al centro bullismo e cyberbullismo. Appuntamento il 6 dicembre al Teatro Garden di Rende con ospiti Paolo Conticini e Annalisa Insardà

25 novembre, 2025
scuola
l’appalto

Camigliatello Silano, tre milioni di investimento per le piste da sci

Elemento centrale del progetto Arsac è la creazione di un lago di accumulo per la produzione di neve artificiale. A bando anche l’acquisto di mezzi meccanici per il trattamento sulle piste e un un pick-up 4x4
Antonio Clausi
Camigliatello Silano, tre milioni di investimento per le piste da sci
LA MANIFESTAZIONE

«L’Unical non è un posto sicuro per le donne»: dal corteo fra i cubi un grido d’allarme

In occasione della giornata per l’eliminazione della violenza di genere, le associazioni cosentine manifestano fra i cubi: «Qui non ci sentiamo tranquille neanche di giorno»
Francesco La Luna
«L’Unical non è un posto sicuro per le donne»: dal corteo fra i cubi un grido d’allarme
Passaggio di consegne

Unical, Iazzolino coordinatore di Ingegneria Gestionale: «Massimo impegno per far crescere il corso»

Il professore associato subentra a Giusy Ambrogio: unanimità dei voti e programma orientato a qualità, coesione e sviluppo della comunità gestionale
Redazione
Unical, Iazzolino coordinatore di Ingegneria Gestionale: «Massimo impegno per far crescere il corso»
il riconoscimento

Marco Trentinella conquista la seconda stella per la pizza in teglia

Un traguardo significatico premia la visione innovativa dello chef cosentino che ha rivoluzionato la pizza in teglia
Redazione
Marco Trentinella conquista la seconda stella per la pizza in teglia

Colli a rischio

Mancini denuncia: «I colli di Cosenza franano e la città è abbandonata»

Il dirigente del PD Calabria attacca la giunta: «Tre anni senza interventi sul Guarassano. Servono programmazione, risorse e un sindaco che ami davvero la città»
Mancini denuncia: «I colli di Cosenza franano e la città è abbandonata»
L’intervista

Premio Nazionale Cultura d’Impresa 2025, Franzisi: «Scuola e famiglia in prima linea contro bullismo e cyberbullismo»

La 18ma edizione del Premio Nazionale Cultura d’Impresa, organizzata dall’Associazione F.C. Academy Awards Aps, mette al centro bullismo e cyberbullismo. Appuntamento il 6 dicembre al Teatro Garden di Rende con ospiti Paolo Conticini e Annalisa Insardà.
Salvatore Bruno
Premio Nazionale Cultura d’Impresa 2025,\u00A0Franzisi: «Scuola e famiglia in prima linea contro bullismo e cyberbullismo»
Flash mob

A Pedace il flash mob “Libere” contro ogni violenza

La Biblioteca delle Donne celebra quattro anni di impegno con un’iniziativa simbolica accanto alla panchina rossa dedicata alle Mariposas
Redazione
A Pedace il flash mob “Libere” contro ogni violenza\n
Solidarietà bambini

Giocattolo Sospeso, Città del sole rilancia la raccolta solidale

Oltre 50 negozi coinvolti per donare giochi ai bambini in difficoltà durante le festività natalizie
Redazione
Giocattolo Sospeso, Città del sole rilancia la raccolta solidale\n
Fede e cultura

A Trebisacce la mostra su Carlo Acutis: un esempio per i ragazzi di oggi

La parrocchia Santi Vincenzo Ferrer e San Carlo Acutis ospita fino al 30 novembre l’esposizione dedicata al patrono di Internet
Redazione
A Trebisacce la mostra su Carlo Acutis: un esempio per i ragazzi di oggi\n
Sicurezza e innovazione

Polizia Locale di Rende, De Silva: «Con nuovi mezzi e tecnologia più vicini ai cittadini»

Il Corpo di Polizia Locale di Rende inaugura una nuova stagione operativa con il potenziamento del parco mezzi e delle dotazioni tecnologiche, digitalizzazione delle procedure e maggiore presidio del territorio
Redazione
Polizia Locale di Rende, De Silva: «Con nuovi mezzi e tecnologia più vicini ai cittadini»
Biodiversità e tradizione

Cipolla bianca di Castrovillari, nuovo Presidio Slow Food: «Dolce, leggera e amatissima dalla comunità»

La cipolla bianca di Castrovillari entra nel paniere dei Presìdi Slow Food: bulbo chiaro, sapore dolce, facile da digerire e dal basso contenuto di acido piruvico. Un piccolo tesoro calabrese, coltivato sulle pendici del Pollino e oggi tutelato da sei giovani produttori
Redazione
Cipolla bianca di Castrovillari, nuovo Presidio Slow Food: «Dolce, leggera e amatissima dalla comunità»
PRESIDIO IN CENTRO

Protesta dei migranti davanti la prefettura di Cosenza: «Il 2 dicembre ci incontreranno»

Continuano le manifestazioni dei ragazzi arrivati oltre due anni fa che ancora non hanno avuto chiamate per il permesso di soggiorno dalla Commissione Territoriale. Ad affiancarli, in questa battaglia, l’Unione Sindacale di Base
Francesco La Luna
Protesta dei migranti davanti la prefettura di Cosenza: «Il 2 dicembre ci incontreranno»
25 novembre

Violenza sulle donne, la lezione di Matilde Lanzino: «Dopo 37 anni il femminicidio resta un cancro culturale»

La madre di Roberta, uccisa nel 1988, ospite di Buongiorno in Calabria. Antonella Veltri analizza il fenomeno della “vittimizzazione” secondaria: «Il rapporto con la giustizia va ripensato perché non si trasformino le vittime in carnefici»
Redazione
Violenza sulle donne, la lezione di Matilde Lanzino: «Dopo 37 anni il femminicidio resta un cancro culturale»\n
Ospitata

Rita De Crescenzo ospite in una locanda cosentina: tra funghi e reel

La tiktoker e influencer, nota per il suo stile provocatorio e la recente risonanza politica, ha animato la locanda cosentina con video, incontri e momenti di confronto, confermandosi protagonista della scena social nazionale
Redazione
Rita De\u202FCrescenzo ospite in una locanda cosentina: tra funghi e reel
Food

Simbolo e orgoglio del Pollino: la cipolla bianca di Castrovillari nuovo Presidio Slow food

Il seme conservato e tramandato da alcuni agricoltori locali dopo il progressivo abbandono delle campagne. Il referente Alvaro: «Un tempo era usata come merce di scambio con i pastori lucani in cambio dei loro formaggi»
Redazione
Simbolo e orgoglio del Pollino: la cipolla bianca di Castrovillari nuovo Presidio Slow food\n
25 novembre

“Non sei sola”, a Rende iniziativa contro la violenza di genere di Rossella Gallo

Momento di riflessione, testimonianza e impegno per contrastare un fenomeno che affonda le sue radici in una cultura ancora troppo diffusa di disparità e fragilità femminile
Redazione
“Non sei sola”, a Rende iniziativa contro la violenza di genere di Rossella Gallo
L’iniziativa

Villapiana lancia Le vie del Natale, una scommessa per riscoprire e valorizzare il borgo antico

Il Comune mette a disposizione immobili inutilizzati in uso temporaneo per trasformare il centro storico nel fulcro delle imminenti festività natalizie 
Franco Sangiovanni
Villapiana lancia Le vie del Natale, una scommessa per riscoprire e valorizzare il borgo antico\n
25 novembre

Territori in Rete, le Donne FNP CISL uniscono le voci contro la violenza | FOTO

È stato inoltre realizzato un “albero dei pensieri”, creato dalle studentesse e dagli studenti di diversi istituti scolastici

Patrizia De Napoli
Territori in Rete, le Donne FNP CISL uniscono le voci contro la violenza | FOTO
Violenza di genere

Madeo: «Serve una rivoluzione culturale: la scuola è la culla del cambiamento»

La consigliera regionale richiama l’urgenza di affrontare il sommerso della violenza domestica e rafforzare prevenzione, rete di protezione e formazione
Madeo: «Serve una rivoluzione culturale: la scuola è la culla del cambiamento»
violenza di genere

«Tanti slogan per il 25 novembre, ma poi si tagliano i fondi ai centri antiviolenza»

L’avvocato penalista: «Le nuove norme penali sono inutili in tema di prevenzione, in più si censura l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole. Dove sono i centri di recupero per uomini maltrattanti?»
Chiara Penna*
«Tanti slogan per il\u00A025 novembre, ma poi si tagliano i fondi ai centri antiviolenza»
le previsioni

Meteo Cosenza, temperature in aumento. Ma arriva una nuova perturbazione

L’aria fredda che ha interessato la Calabria si è ormai allontanata verso est apportando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche
Salvatore Lia
Meteo Cosenza, temperature in aumento. Ma arriva una nuova perturbazione
L’intervista

Psicologo a scuola, Roberta Colangelo: «La richiesta di aiuto non è un fallimento ma un atto di responsabilità»

VIDEO | Da qualche settimana 43 psicologi hanno preso servizio in 285 istituti scolastici calabresi, al fine di intercettare i segnali di un disagio mentale che colpisce un numero sempre maggiore di adolescenti. Il commento della psicoterapeuta: «Il progetto non è rivolto soltanto agli studenti, ma coinvolge anche le loro famiglie»
Emilia Canonaco
Psicologo a scuola, Roberta Colangelo: «La richiesta di aiuto non è un fallimento ma un atto di responsabilità»\n
Natale incantato

A Taverna la villa comunale diventa un magico Christmas Village 2025

Dal 30 novembre al 14 dicembre la villa “Canonaco” si trasforma in un villaggio natalizio tra luci, spettacoli, mercatini e sorprese per tutta la famiglia.
Redazione
A Taverna la villa comunale diventa un magico Christmas Village 2025\n
25 novembre

“In Viaggio con Lei”: il film del regista cosentino Gianluca Gargano proiettato nel carcere di Castrovillari

Alcune scene del lungometraggio sono state girate proprio all’interno della casa circondariale della città del Pollino e hanno avuto come protagoniste tre detenute
Emilia Canonaco
“In Viaggio con Lei”: il film del regista cosentino Gianluca Gargano proiettato nel carcere di Castrovillari\n
