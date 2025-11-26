Social
Valeria Bosco: «Il mio dolore è diventato speranza»

La testimonianza di Valeria Bosco: malattia rara, lutti e un viaggio in Africa che le ha cambiato la vita. «Non mollate mai».

 

26 novembre, 2025
Cosenza
Settimana rossa

Corigliano Rossano accende una settimana di eventi contro la violenza

Dal 25 al 29 novembre incontri, laboratori e testimonianze per la Giornata contro la violenza sulle donne. Illuminati di rosso Castello Ducale e Torre dell’Orologio
Redazione
Corigliano Rossano accende una settimana di eventi contro la violenza\n
Lutto cittadino

Crosia piange Domenico Forciniti, il faro della Lega Navale

La sindaca Aiello e la Delegazione LNI ricordano l’impegno sociale e umano del vicepresidente scomparso
Redazione
Crosia piange Domenico Forciniti, il faro della Lega Navale\n
Ricerca e scuola

Eugenio Barone al Da Vinci-Nitti: studenti a lezione sull’Alzheimer

Il 28 novembre il luminare della biochimica incontra gli studenti per un confronto sulle nuove frontiere delle neurodegenerazioni
Redazione
Eugenio Barone al Da Vinci-Nitti: studenti a lezione sull’Alzheimer\n
SCONTRO POLITICO

Uno spazio di preghiera per studenti islamici all’Unical scatena la polemica

La richiesta, giunta da numerosi allievi di religione musulmana, ha portato alla reazione di Gioventù Nazionale, che chiede di liberare l’Aula Studio del cubo 18. Ma i ragazzi del Collettivo insorgono: «Attacco strumentale»
Francesco La Luna
Uno spazio di preghiera per studenti islamici all’Unical scatena la polemica

Societa

Semestre filtro

Prove di Medicina tra irregolarità e caos ma non all’Unical: «Qui controlli su tutto, anche sui fazzoletti»

Le chat corrono sui gruppi social, una segnalazione dalla Magna Graecia: «Sono entrati alcuni telefoni». Mentre in tutta Italia si evidenziano presunti brogli e disorganizzazione, le testimonianze dall’Università della Calabria riportano controlli rigorosi
Paolo Mazza
Prove di Medicina tra irregolarità e caos\u00A0ma non all’Unical:\u00A0«Qui controlli su tutto, anche sui fazzoletti»\n
Rinnovi semplificati

Rinnovo delle parking card con un clic: il Comune di Cosenza elimina code e trafile burocratiche per i residenti

Email con bollettino, pagamento e rinnovo immediato: la nuova procedura semplifica il servizio e migliora la fruibilità per migliaia di cittadini.
Rinnovo delle parking card con un clic: il Comune di Cosenza elimina code e trafile burocratiche per i residenti
MAI PIÙ VITTIME

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, anche il Tirreno cosentino si mobilita per dire basta al femminicidio

Nella giornata di ieri si sono registrate diverse iniziative di rilevanza sociale e culturale lungo tutta la Riviera dei Cedri, promosse con l’obiettivo di sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni sul drammatico fenomeno del femminicidio e della violenza di genere
Francesca Lagatta
Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne,\u00A0anche il Tirreno cosentino si mobilita per dire basta al femminicidio\n
Nuovo incarico

Il rettore dell’Unical coordinatore della Commissione Ict: guiderà il gruppo che si occupa di strategie digitali per le università

La nomina del presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui). Gianluigi Greco: «Necessario progettare un'università che non rimanga chiusa nelle sue tradizionali modalità operative. Per farlo bisogna conoscere profondamente i nuovi linguaggi e saperli utilizzarli»
Redazione Attualità
Il rettore dell’Unical coordinatore della Commissione Ict: guiderà il gruppo che si occupa di strategie digitali per le università\n
L’incarico

Gianluigi Greco nominato coordinatore della Commissione Crui per l’ICT

Il nuovo rettore dell’Unical coordinerà il gruppo che sviluppa strategie digitali per il sistema accademico italiano
Redazione
Gianluigi Greco nominato coordinatore della Commissione Crui per l’ICT\n
Scuole e sicurezza

Violenza di genere, la Polizia di Cosenza entra nelle scuole: «La prevenzione nasce dal rispetto»

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Questura promuove incontri negli istituti della provincia: «Informare e sensibilizzare è decisivo»
Redazione
Violenza di genere, la Polizia di Cosenza entra nelle scuole: «La prevenzione nasce dal rispetto»
Amicizia tra i popoli

"Energia per la vita", Cosenza a sostegno del popolo cubano

L’iniziativa sarà presentata domani 27 novembre nel corso di una conferenza stampa in programma presso la Camera del Lavoro: raccolta fondi per acquistare 
Redazione
\"Energia per la vita\", Cosenza a sostegno del popolo cubano\n
il riconoscimento

Marco Trentinella conquista la seconda stella per la pizza in teglia

Un traguardo significatico premia la visione innovativa dello chef cosentino che ha rivoluzionato la pizza in teglia
Redazione
Marco Trentinella conquista la seconda stella per la pizza in teglia
Passaggio di consegne

Unical, Iazzolino coordinatore di Ingegneria Gestionale: «Massimo impegno per far crescere il corso»

Il professore associato subentra a Giusy Ambrogio: unanimità dei voti e programma orientato a qualità, coesione e sviluppo della comunità gestionale
Redazione
Unical, Iazzolino coordinatore di Ingegneria Gestionale: «Massimo impegno per far crescere il corso»
Colli a rischio

Mancini denuncia: «I colli di Cosenza franano e la città è abbandonata»

Il dirigente del PD Calabria attacca la giunta: «Tre anni senza interventi sul Guarassano. Servono programmazione, risorse e un sindaco che ami davvero la città»
Mancini denuncia: «I colli di Cosenza franano e la città è abbandonata»
l’appalto

Camigliatello Silano, tre milioni di investimento per le piste da sci

Elemento centrale del progetto Arsac è la creazione di un lago di accumulo per la produzione di neve artificiale. A bando anche l’acquisto di mezzi meccanici per il trattamento sulle piste e un un pick-up 4x4
Antonio Clausi
Camigliatello Silano, tre milioni di investimento per le piste da sci
LA MANIFESTAZIONE

«L’Unical non è un posto sicuro per le donne»: dal corteo fra i cubi un grido d’allarme

In occasione della giornata per l’eliminazione della violenza di genere, le associazioni cosentine manifestano fra i cubi: «Qui non ci sentiamo tranquille neanche di giorno»
Francesco La Luna
«L’Unical non è un posto sicuro per le donne»: dal corteo fra i cubi un grido d’allarme
L’intervista

Flash mob

A Pedace il flash mob “Libere” contro ogni violenza

La Biblioteca delle Donne celebra quattro anni di impegno con un’iniziativa simbolica accanto alla panchina rossa dedicata alle Mariposas
Redazione
A Pedace il flash mob “Libere” contro ogni violenza\n
Solidarietà bambini

Giocattolo Sospeso, Città del sole rilancia la raccolta solidale

Oltre 50 negozi coinvolti per donare giochi ai bambini in difficoltà durante le festività natalizie
Redazione
Giocattolo Sospeso, Città del sole rilancia la raccolta solidale\n
Fede e cultura

A Trebisacce la mostra su Carlo Acutis: un esempio per i ragazzi di oggi

La parrocchia Santi Vincenzo Ferrer e San Carlo Acutis ospita fino al 30 novembre l’esposizione dedicata al patrono di Internet
Redazione
A Trebisacce la mostra su Carlo Acutis: un esempio per i ragazzi di oggi\n
Sicurezza e innovazione

Polizia Locale di Rende, De Silva: «Con nuovi mezzi e tecnologia più vicini ai cittadini»

Il Corpo di Polizia Locale di Rende inaugura una nuova stagione operativa con il potenziamento del parco mezzi e delle dotazioni tecnologiche, digitalizzazione delle procedure e maggiore presidio del territorio
Redazione
Polizia Locale di Rende, De Silva: «Con nuovi mezzi e tecnologia più vicini ai cittadini»
Biodiversità e tradizione

Cipolla bianca di Castrovillari, nuovo Presidio Slow Food: «Dolce, leggera e amatissima dalla comunità»

La cipolla bianca di Castrovillari entra nel paniere dei Presìdi Slow Food: bulbo chiaro, sapore dolce, facile da digerire e dal basso contenuto di acido piruvico. Un piccolo tesoro calabrese, coltivato sulle pendici del Pollino e oggi tutelato da sei giovani produttori
Redazione
Cipolla bianca di Castrovillari, nuovo Presidio Slow Food: «Dolce, leggera e amatissima dalla comunità»
PRESIDIO IN CENTRO

Protesta dei migranti davanti la prefettura di Cosenza: «Il 2 dicembre ci incontreranno»

Continuano le manifestazioni dei ragazzi arrivati oltre due anni fa che ancora non hanno avuto chiamate per il permesso di soggiorno dalla Commissione Territoriale. Ad affiancarli, in questa battaglia, l’Unione Sindacale di Base
Francesco La Luna
Protesta dei migranti davanti la prefettura di Cosenza: «Il 2 dicembre ci incontreranno»
25 novembre

Violenza sulle donne, la lezione di Matilde Lanzino: «Dopo 37 anni il femminicidio resta un cancro culturale»

La madre di Roberta, uccisa nel 1988, ospite di Buongiorno in Calabria. Antonella Veltri analizza il fenomeno della “vittimizzazione” secondaria: «Il rapporto con la giustizia va ripensato perché non si trasformino le vittime in carnefici»
Redazione
Violenza sulle donne, la lezione di Matilde Lanzino: «Dopo 37 anni il femminicidio resta un cancro culturale»\n
