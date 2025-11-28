Social
Cosenza Calcio

Cosenza Calcio
Edoardo Contiero: «A Cosenza voglio crescere ancora»

Il centrocampista classe 2004 racconta la sua esperienza rossoblù tra debutto, infortunio e sogni di gruppo

28 novembre, 2025
serie c · cosenza calcio
Edoardo Contiero: «A Cosenza voglio crescere ancora»

Il centrocampista classe 2006 racconta la sua esperienza rossoblù tra debutto, infortunio e sogni di gruppo
Edoardo Contiero: «A Cosenza voglio crescere ancora»
Foggia-Cosenza, il doppio ex Vilardi: «Lupi maturi, ma occhio ai rossoneri»

L’ex collaboratore tecnico rossonero, cresciuto nelle giovanili del Cosenza, analizza la sfida dello Zaccheria: «Rossoblù maturi e consapevoli, ma il Foggia nel suo stadio può trasformarsi»

Foggia-Cosenza, il doppio ex Vilardi: «Lupi maturi, ma occhio ai rossoneri»
Cosenza a Foggia per restare in alto: lo “Zaccheria” però è quasi un tabù

Rossoblù terzi con 29 punti a due lunghezze dalla vetta. Il Foggia è ultimo, ma la storia dei confronti diretti racconta una sfida da sempre complicata

Cosenza a Foggia per restare in alto: lo "Zaccheria" però è quasi un tabù
Cosenza, il Comune batte cassa con Guarascio: il club dovrà pagare 578mila euro

La Commissione Straordinaria di Liquidazione di Palazzo dei Bruzi ha deliberato liste carico a margine di una serie di sentenze nelle quali il club è risultato soccombente
Cosenza, il Comune batte cassa con Guarascio: il club dovrà pagare 578mila euro

Cosenza Calcio

Edoardo Contiero: «A Cosenza voglio crescere ancora»

Il centrocampista classe 2004 racconta la sua esperienza rossoblù tra debutto, infortunio e sogni di gruppo

28 novembre 2025
Edoardo Contiero: «A Cosenza voglio crescere ancora»
Giuseppe Frassetti, il giovane laterale del Città di Acri C5: «Anno per crescere e sognare in A2»

Il calcettista cosentino racconta la sua crescita dal 2024 ad oggi nel roster rossonero: «La vittoria di Serie B, un ricordo indelebile»

27 novembre 2025
Giuseppe Frassetti, il giovane laterale del Città di Acri C5: «Anno per crescere e sognare in A2»
Valeria Bosco: «Il mio dolore è diventato speranza»

La testimonianza di Valeria Bosco: malattia rara, lutti e un viaggio in Africa che le ha cambiato la vita. «Non mollate mai».

 

26 novembre 2025
Valeria Bosco: «Il mio dolore è diventato speranza»
Premio Nazionale Cultura d’Impresa 2025, Franzisi: «Scuola e famiglia in prima linea contro bullismo e cyberbullismo»

VIDEO | La 18ma edizione del Premio Nazionale Cultura d’Impresa, organizzata dall’Associazione F.C. Academy Awards Aps, mette al centro bullismo e cyberbullismo. Appuntamento il 6 dicembre al Teatro Garden di Rende con ospiti Paolo Conticini e Annalisa Insardà

25 novembre 2025
Premio Nazionale Cultura d'Impresa 2025, Franzisi: «Scuola e famiglia in prima linea contro bullismo e cyberbullismo»
Valeria Bosco: «Il mio dolore è diventato speranza»

La testimonianza di Valeria Bosco: malattia rara, lutti e un viaggio in Africa che le ha cambiato la vita. «Non mollate mai».

 

26 novembre 2025
Valeria Bosco: «Il mio dolore è diventato speranza»
Premio Nazionale Cultura d’Impresa 2025, Franzisi: «Scuola e famiglia in prima linea contro bullismo e cyberbullismo»

VIDEO | La 18ma edizione del Premio Nazionale Cultura d’Impresa, organizzata dall’Associazione F.C. Academy Awards Aps, mette al centro bullismo e cyberbullismo. Appuntamento il 6 dicembre al Teatro Garden di Rende con ospiti Paolo Conticini e Annalisa Insardà

25 novembre 2025
Premio Nazionale Cultura d'Impresa 2025, Franzisi: «Scuola e famiglia in prima linea contro bullismo e cyberbullismo»
Edoardo Contiero: «A Cosenza voglio crescere ancora»
Giuseppe Frassetti, il giovane laterale del Città di Acri C5: «Anno per crescere e sognare in A2»
Valeria Bosco: «Il mio dolore è diventato speranza»
Edoardo Contiero: «A Cosenza voglio crescere ancora»
Ufficialità in vista

Cosenza, oggi è il giorno di Ricciardi: prolungamento fatto per l’esterno

Dopo Caporale, anche l’esterno classe 2000 prolungherà il proprio contratto con la società rossoblù fino al 2027 con opzione
Cosenza, oggi è il giorno di Ricciardi: prolungamento fatto per l'esterno
Cosenza, sospiro di sollievo per Ferrara: l’esito della risonanza

Il calciatore si è fermato prima della partita contro il Benevento. Ieri ha eseguito gli esami strumentali per escludere complicanze
Cosenza, sospiro di sollievo per Ferrara: l'esito della risonanza
Cosenza-Caporale: trovato l’accordo per il rinnovo del difensore

Il calciatore pugliese è arrivato in maglia rossoblù nell’estate del 2024 dopo l’anno trascorso al Lecco. Ora per lui si prospetta un futuro in rossoblù
Cosenza-Caporale: trovato l'accordo per il rinnovo del difensore
L’attaccante del Cosenza  Florenzi a LaC: «Mister Buscè? Ha ricreato un gruppo, una vera famiglia»

Il calciatore sardo, ospite a 11 in Campo, sottolinea l’importanza del lavoro mentale del tecnico, considerato il vero artefice della rinascita rossoblù: «Bravo sotto tutti i punti di vista»
L'attaccante del Cosenza Florenzi a LaC: «Mister Buscè? Ha ricreato un gruppo, una vera famiglia»
Cosenza, il calendario ti dà una mano: il percorso fino a Natale

I rossoblù di Antonio Buscè affronteranno altre 4 partite prima della sosta natalizia e dell’inizio del girone di ritorno
Cosenza, il calendario ti dà una mano: il percorso fino a Natale
Cosenza, “amico” Scognamillo: quasi un anno dopo ancora un rigore sotto la Nord

Il difensore, oggi al Benevento, protagonista in positivo per il Cosenza: anche lo scorso anno, quando giocava a Catanzaro, “regalò” un calcio di rigore ai lupi nella stessa area di rigore
Cosenza, "amico" Scognamillo: quasi un anno dopo ancora un rigore sotto la Nord
Cosenza D’Orazio indica la squadra: «Siamo una squadra vera»

Il leader rossoblù dopo il 2-1 sul Benevento: autocritica sul gol mancato, applausi al gruppo e una missione chiara. «Ambizione e umiltà, pensiamo solo al Foggia»
Cosenza D'Orazio indica la squadra: «Siamo una squadra vera»
C’è anche il Cosenza nel valzer delle grandi: lupi a -2 dalla vetta

La vittoria contro il Benevento ed il pareggio casalingo della Salernitana, permettono ai rossoblù di avvicinarsi sensibilmente al 1° posto del girone

C'è anche il Cosenza nel valzer delle grandi: lupi a -2 dalla vetta
Cosenza, vittoria da grande squadra. Buscè: «I miei ragazzi sono cresciuti davvero»

Il tecnico rossoblù elogia la maturità del gruppo dopo il 2-1 al Benevento e sottolinea la qualità dell’avversario. «Queste partite si preparano da sole, ma oggi abbiamo mostrato personalità».
Cosenza, vittoria da grande squadra. Buscè: «I miei ragazzi sono cresciuti davvero»
Cosenza-Benevento, che bravo Caporale. Ma Kouan è ancora il migliore

Le pagelle dei calciatori del Cosenza al termine della partita giocata oggi contro il Benevento e finita con il risultato di 2-1
Cosenza-Benevento, che bravo Caporale. Ma Kouan è ancora il migliore
Il Cosenza bussa alle porte della vetta: ribaltato il Benevento

La squadra di Buscè rimonta gli avversari di giornata e si inserisce nella lotta promozione, ma la spaccatura fra società e tifo non si riduce
Il Cosenza bussa alle porte della vetta: ribaltato il Benevento
Cosenza-Benevento 2-1: tabellino e live di un folle match

Al vantaggio iniziale di Lamesta rispondono Kouan nel primo tempo e Garritano nella ripresa
Cosenza-Benevento 2-1: tabellino e live di un folle match
Cosenza-Benevento, emergenza totale nel ruolo di terzino destro per Buscè

Ferrara è stato lasciato precauzionalmente a riposo e non ci sarà. Considerando anche l’assenza di Cimino, il tecnico campano non ha un calciatore di ruolo in quella posizione
Cosenza-Benevento, emergenza totale nel ruolo di terzino destro per Buscè
Contiliano: «Cosenza è un sogno, voglio la Serie B» | VIDEO

Il centrocampista ex Spal si racconta: «Mi ha voluto Buscè, qui c'è un grande gruppo e possiamo arrivare lontano»
Contiliano: «Cosenza è un sogno, voglio la Serie B» | VIDEO
Cosenza, Buscè alza l’asticella: «Contro il Benevento una sfida tra squadre forti»

Il tecnico rossoblù presenta il big match del Marulla: prudenza, entusiasmo e rispetto per un avversario costruito per vincere. Dubbi su Ferrara.

Cosenza, Buscè alza l'asticella: «Contro il Benevento una sfida tra squadre forti»
Cosenza, ricordi Fofana? Il centrocampista ha firmato con la Reggina

Poco meno di un mese fa il centrocampista ivoriano si è allenato per una settimana con il Cosenza senza però convincere Buscè a tesserarlo

Cosenza, ricordi Fofana? Il centrocampista ha firmato con la Reggina
Cosenza, primi discorsi sui rinnovi: chiamate agli agenti di Ricciardi e Caporale

Il Presidente Guarascio in prima persona ha alzato la cornetta per capire quali margini di trattativa sono possibili per i due calciatori rossoblù
Cosenza, primi discorsi sui rinnovi: chiamate agli agenti di Ricciardi e Caporale
Cosenza, non decolla nemmeno l’iniziativa “Solo per la maglia” per gli under 14

L’idea voluta dal DG Gualtieri per avvicinare i più giovani ai colori rossoblù non attecchisce. Il clima teso intorno a Guarascio e gli spalti vuoti frenano anche i baby tifosi.

Cosenza, non decolla nemmeno l'iniziativa "Solo per la maglia" per gli under 14
Benevento in allarme verso il Cosenza: Floro Flores studia il 4-3-3

Giallorossi in preparazione per la sfida ai Lupi tra infortuni, prove tattiche e atmosfera da big-match: si avvicina con tanti dubbi la gara di domenica
Benevento in allarme verso il Cosenza: Floro Flores studia il 4-3-3
Ferrara: «Cosenza piazza pazzesca ma col Benevento sarà una gara speciale»

Il terzino è arrivato in estate a Cosenza in prestito proprio dal Benevento, squadra che lo aveva ingaggiato nel 2024 dal Taranto

Ferrara: «Cosenza piazza pazzesca ma col Benevento sarà una gara speciale»
