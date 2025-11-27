Giuseppe Frassetti, il giovane laterale del Città di Acri C5: «Anno per crescere e sognare in A2»

VIDEO | La 18ma edizione del Premio Nazionale Cultura d’Impresa, organizzata dall’Associazione F.C. Academy Awards Aps, mette al centro bullismo e cyberbullismo. Appuntamento il 6 dicembre al Teatro Garden di Rende con ospiti Paolo Conticini e Annalisa Insardà
La psicoterapeuta Roberta Colangelo illustra il progetto avviato dalla Regione Calabria che ha portato all'assunzione di 43 psicologi all'interno di 283 istituti scolastici nelle province di Cosenza, Catanzaro e Crotone
La gara era stata sospesa per maltempo il 9 novembre. I rossoneri sono ripartiti dall’1-0 e hanno chiuso 2-0 grazie a Venema e Faye. La squadra di Daghio sale a -4, mentre la i bizantini crollano in zona play-out
Per il 28enne argentino è un ritorno in Italia. Nella passata stagione ha vinto il campionato in Kazakistan e perso la finale di Champions League. Entusiasta il vice presidente Piro: «Si tratta di un giocatore di caratura internazionale. Siamo orgogliosi di poterlo vedere in rossoblù e avere un pezzo di Pirossigeno in albiceleste»
La società biancazzurra saluta il tecnico dopo undici giornate nonostante la squadra sia a ridosso della zona playoff, ringraziandolo per il lavoro svolto e annunciando che il nuovo allenatore sarà svelato domani.
Nell’undicesimo turno il portiere dell’Altomonte segna il gol del 2-2 a Corigliano. Il brasiliano dell’Acri entra nella formazione ideale per la terza settimana consecutiva. Attacco stellare: Lentini, Rodriguez e Surace
Nonostante i 18 punti e la zona play off a un solo punto, tre risultati deludenti nelle ultime giornate spingono la società a considerare un cambio alla guida tecnica per dare nuova spinta ai tirrenici
La capolista batte 2-0 la Rossanese e si porta a quota 26 punti. I giallorossi, invece, superano il Soriano Fabrizia e salgono a 25. La Palmese conquista il derby in casa della Gioiese. Ecco la classifica aggiornata
Le due calabresi muovono la classifica nella sesta giornata. I cosentini conquistano il successo vincendo in rimonta contro i laziali. I catanzaresi, invece, sprecano il vantaggio e rischiano addirittura di perderla nel finale
Il club silano affida la direzione sportiva all’ex Castrovillari e Rende, che ritorna in ritorna in rossonero dopo 8 anni. Insieme al tecnico Falcone proverà a invertire la rotta di una stagione complessa