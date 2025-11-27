Social
Sport

Sport
Giuseppe Frassetti, il giovane laterale del Città di Acri C5: «Anno per crescere e sognare in A2»

Il calcettista cosentino racconta la sua crescita dal 2024 ad oggi nel roster rossonero: «La vittoria di Serie B, un ricordo indelebile»

27 novembre, 2025
acri · calcio a 5
Giuseppe Frassetti, il giovane laterale del Città di Acri C5: «Anno per crescere e sognare in A2»

Il calcettista cosentino racconta la sua crescita dal 2024 ad oggi nel roster rossonero: «La vittoria di Serie B, un ricordo indelebile»
Francesco Roberto Spina
Giuseppe Frassetti, il giovane laterale del Città di Acri C5: «Anno per crescere e sognare in A2»\n
Sliding doors

Bari, via Caserta: il club pensa al rientro di Vivarini

L’ex tecnico di Cosenza e Catanzaro paga l’avvio disastroso in campionato. Al suo posto in arrivo un altro tecnico giallorosso: manca solo l’ufficialità
Francesco Oliverio
Bari, via Caserta: il club pensa al rientro di Vivarini
Primo round

Coppa Italia Dilettanti: DB Rossoblù Luzzi corsara ad Altomonte

La squadra luzzese passa 1-0 in casa dell’Altomonte. Finisce 1-1 tra Virtus Rosarno e Deliese: ritorno il 10 dicembre, finale il 4 gennaio
Redazione Sport
Coppa Italia Dilettanti: DB Rossoblù Luzzi corsara ad Altomonte
Eccellenza

Paolana, dopo Andreoli in panchina arriva Francesco Corapi

Il tecnico torna a difendere i colori biancazzurri come allenatore. Il suo primo impegno sarà il match di domenica contro la capolista DGS Praiatortora
Redazione Sport
Paolana, dopo Andreoli in panchina arriva Francesco Corapi\n

Sport

Giuseppe Frassetti, il giovane laterale del Città di Acri C5: «Anno per crescere e sognare in A2»

Il calcettista cosentino racconta la sua crescita dal 2024 ad oggi nel roster rossonero: «La vittoria di Serie B, un ricordo indelebile»

27 novembre 2025
Ore 16:38
Societa

Valeria Bosco: «Il mio dolore è diventato speranza»

La testimonianza di Valeria Bosco: malattia rara, lutti e un viaggio in Africa che le ha cambiato la vita. «Non mollate mai».

 

26 novembre 2025
Ore 16:35
Societa

Premio Nazionale Cultura d’Impresa 2025, Franzisi: «Scuola e famiglia in prima linea contro bullismo e cyberbullismo»

VIDEO | La 18ma edizione del Premio Nazionale Cultura d’Impresa, organizzata dall’Associazione F.C. Academy Awards Aps, mette al centro bullismo e cyberbullismo. Appuntamento il 6 dicembre al Teatro Garden di Rende con ospiti Paolo Conticini e Annalisa Insardà

25 novembre 2025
Ore 17:01
Societa

Psicologo a scuola, Calabria regione capofila in Italia

La psicoterapeuta Roberta Colangelo illustra il progetto avviato dalla Regione Calabria che ha portato all'assunzione di 43 psicologi all'interno di 283 istituti scolastici nelle province di Cosenza, Catanzaro e Crotone

24 novembre 2025
Ore 13:45
Societa

Societa

Sport

Societa

Societa

Societa

Sport

Societa

Eccellenza Calabria

Castrovillari–Rossanese, gara completata: i Lupi del Pollino trovano il primo successo stagionale

La gara era stata sospesa per maltempo il 9 novembre. I rossoneri sono ripartiti dall’1-0 e hanno chiuso 2-0 grazie a Venema e Faye. La squadra di Daghio sale a -4, mentre la i bizantini crollano in zona play-out
F.R.S.
Serie A

Futsal, colpo della Pirossigeno Cosenza: arriva in rossoblù il vice campione del mondo Kevin Arrieta

Per il 28enne argentino è un ritorno in Italia. Nella passata stagione ha vinto il campionato in Kazakistan e perso la finale di Champions League. Entusiasta il vice presidente Piro: «Si tratta di un giocatore di caratura internazionale. Siamo orgogliosi di poterlo vedere in rossoblù e avere un pezzo di Pirossigeno in albiceleste»
Redazione Sport
La scelta

Eccellenza, Franco Germano nuovo allenatore del Cittanova: subentra a Dagostino

Con soli 3 punti in 11 giornate, il club punta sull’esperienza del nuovo tecnico per tentare di risalire in classifica
Redazione Sport
La decisione

Eccellenza, la Paolana esonera Andreoli: ecco il comunicato del club

La società biancazzurra saluta il tecnico dopo undici giornate nonostante la squadra sia a ridosso della zona playoff, ringraziandolo per il lavoro svolto e annunciando che il nuovo allenatore sarà svelato domani.
Redazione
I migliori

Top 11 Promozione A, Franza si trasforma in bomber. Tiengo ancora protagonista

Nell’undicesimo turno il portiere dell’Altomonte segna il gol del 2-2 a Corigliano. Il brasiliano dell’Acri entra nella formazione ideale per la terza settimana consecutiva. Attacco stellare: Lentini, Rodriguez e Surace
Francesco Roberto Spina
Dilettanti Calabria

Eccellenza, la Paolana pronta al cambio in panchina: vicino l’esonero di Andreoli

Nonostante i 18 punti e la zona play off a un solo punto, tre risultati deludenti nelle ultime giornate spingono la società a considerare un cambio alla guida tecnica per dare nuova spinta ai tirrenici
Redazione
la delusione

Promozione A, Corigliano beffato in extremis dall’Altomonte RC. Aita: «Non siamo stati bravi a gestire»

Due gol di Lentini illudono i padroni di casa, ma gli ospiti riescono a strappare un 2-2 clamoroso nonostante la doppia inferiorità numerica e con il pari firmato dal portiere Franza
Franco Sangiovanni
i rossoblù non ingranano

Eccellenza, la Rossanese è il fantasma di sé stessa. Aloisi: «Ancora una volta è emersa la paura di subire»

Il tecnico bizantino dopo la sconfitta per 2-0 in casa del Praiatortora: «Dobbiamo capire che non siamo una squadra che può perdere ovunque ma una che può fare punti ovunque»
Vincenzo Primerano
vittoria ritrovata

Eccellenza, la DB Rossoblù Luzzi riprende la sua corsa. Magarò: «Dovevamo rialzarci. Nuovi innesti utili, ma manca ancora qualcosa»

Dopo il passo falso con la Virtus Rosarno, la compagine cosentina reagisce alla grande e supera 2-0 il Brancaleone. Il tecnico: «Match sporco, l’abbiamo interpretato bene. Mercato ancora aperto»
Vincenzo Primerano
dilettanti

Promozione A, l’Altomonte RC gela il Corigliano grazie al portiere-bomber Nunzio Franza

Con una rovesciata volante, l’estremo difensore realizza il 2-2 in casa della squadra jonica al 51’ del secondo tempo, confermandosi non solo leader in porta ma anche icona del coraggio e dell’audacia
Franco Sangiovanni
i giallorossi volano

Eccellenza, il Trebisacce suona la nona sinfonia. Malucchi: «Grande determinazione»

I giallorossi battono anche il Soriano Fabrizia (2-0) e inanellano il nono risultato utile di fila: «Non guardiamo la classifica, continuiamo con questa mentalità»
Vincenzo Primerano
i migliori

Eccellenza: Gualtieri fa sorridere la DBR Luzzi, Chico Mendes trascina il Bocale con una doppietta. Ecco la Top 11 di LaC

Due terzi dell’attacco come la settimana scorsa, con Simigliani G. e Vico che continuano a far bene. Piccioni dice no alla Rossanese. La formazione ideale dell’undicesimo turno
Vincenzo Primerano
Dilettanti

Eccellenza Calabria, Praiatortora e Trebisacce vincono ancora: i risultati dell’undicesimo turno

La capolista batte 2-0 la Rossanese e si porta a quota 26 punti. I giallorossi, invece, superano il Soriano Fabrizia e salgono a 25. La Palmese conquista il derby in casa della Gioiese. Ecco la classifica aggiornata
Redazione
Calcio a 5

Serie A2 Futsal, il Città di Acri batte 5-3 l’History Roma. Blinking Soverato, un punto a Marsala

Le due calabresi muovono la classifica nella sesta giornata. I cosentini conquistano il successo vincendo in rimonta contro i laziali. I catanzaresi, invece, sprecano il vantaggio e rischiano addirittura di perderla nel finale
Francesco Roberto Spina
Serie B maschile

Corigliano Volley a caccia della vetta: domani sfida alla quarta forza del girone

I rossoneri, imbattuti e secondi a un punto dal primo posto, ospitano Letojanni-Messina in un Pala Corigliano atteso pieno
le partite

Eccellenza: Praiatortora, occhio alla Rossanese. C'è il derby Gioiese-Palmese: il programma dell’undicesimo turno

Il lanciatissimo Trebisacce attende il Soriano Fabrizia, mentre la Virtus Rosarno di scena sul campo dello Stilomonasterace. Ultimatum play off per la DB Rossoblù Luzzi
Vincenzo Primerano
dilettanti

Promozione A: nell’undicesima giornata Mesoraca-Morrone e Corigliano-Altomonte infiammano l’alta quota

Rocca di Neto e Bisignano a caccia di punti per restare in zona tranquilla. Kratos Bisignano agevolato contro l’ultima. Ancora uno spareggio-salvezza per l’Acri contro il Cotronei. Ecco il programma
Franco Sangiovanni
Calcio a 5

Futsal Serie A, la Pirossigeno Cosenza e crede e vince in rimonta: contro la Came Treviso finisce 2-1

Japa Vieira apre, Marcelinho pareggia subito. Dopo pali e occasioni, ci pensa Bavaresco allo scadere a regalare la vittoria alla squadra calabrese
Redazione
Il sogno continua

Tennis, Berrettini e Cobolli non sbagliano: l'Italia conquista la finale di Coppa Davis

Belgio battuto (2-0) grazie ai successi di Matteo su Collignon (6-3, 6-4) e di Flavio su Bergs (6-3, 6-7, 7-6). È la terza consecutiva dopo i successi del 2023 e 2024
Francesco Oliverio
Dilettanti Calabria

Promozione A, nuovo corso per l’Acri con Salituro ds e Falcone in panchina

Il club silano affida la direzione sportiva all’ex Castrovillari e Rende, che ritorna in ritorna in rossonero dopo 8 anni. Insieme al tecnico Falcone proverà a invertire la rotta di una stagione complessa
F.R.S.
PIÙ LETTI
1

Sparatoria a Cosenza, operaio ferito durante un litigio

2

Cosenza, false fatture e bancarotta fraudolenta: nei guai 43 persone

3

Tamponamento a Diamante: auto sfonda vetrina di un negozio, due feriti lievi

4

Processo Stige, annullata assoluzione di Silvio Faro: ecco la sentenza

5

’Ndrangheta, 28 arresti a Milano per traffico di cocaina: i nomi