Con l’apertura ufficiale della sessione invernale, il calciomercato del Cosenza entra subito nel vivo e torna di attualità il nome di Racine Ba, nome di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Le prime indicazioni che arrivano dalla Sicilia, tuttavia, non sono incoraggianti. Il Siracusa ha infatti alzato un vero e proprio muro attorno al suo centrocampista classe 2003, finito nel mirino sia dei Lupi che sia della Salernitana.

In casa rossoblù, oggi la giornata sarà dedicata alle ufficialità degli innesti di Pietro Ciotti dal Trapani e di Michele Emmausso dall’Audace Cerignola, operazioni che consentiranno al direttore sportivo di concentrarsi ora sui rinforzi di centrocampo. Tra i profili monitorati con maggiore attenzione, tuttavia, c’è proprio quello di Ba, considerato ideale per caratteristiche fisiche e margini di crescita, insieme ad altri nomi seguiti per la mediana.

Sul giovane centrocampista, però, la concorrenza non manca. Anche la Salernitana ha manifestato un forte interesse, presentando con il ds Daniele Faggiano un progetto ritenuto inizialmente più allettante dal punto di vista tecnico. Nonostante ciò, dalla Sicilia la risposta è stata la stessa per entrambe le pretendenti: nessuna apertura alla cessione, almeno per il momento.

Il Siracusa, infatti, considera Ba una pedina centrale nel proprio scacchiere tattico e avrebbe ribadito la volontà di non privarsene durante l’attuale finestra di mercato. Il club aretuseo punta con decisione sul centrocampista per raggiungere l’obiettivo stagionale e ritiene il suo contributo fondamentale nel percorso verso la permanenza in categoria.

La sensazione è che, salvo cambi di strategia improvvisi o offerte ritenute irrinunciabili, l’idea di portare il classe 2003 in Calabria o in Campania sia destinata a restare tale nelle prossime settimane. Anche perché il calendario propone a breve incroci delicati che spingono il Siracusa a non indebolire l’organico.

Tuttavia, come spesso accade a gennaio, i giochi sono appena iniziati. Il tempo fino alla chiusura del mercato è ancora lungo e gli equilibri possono cambiare rapidamente. Il calciomercato del Cosenza, a prescindere da Ba, resta dunque una pista da monitorare, pur consapevoli che, allo stato attuale, il Siracusa non ha alcuna intenzione di aprire alla cessione del suo centrocampista.