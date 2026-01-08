Nuova operazione di calciomercato per il Cosenza con la firma di Racine Ba. Si tratta di un nuovo innesto a centrocampo. Il club rossoblù sta infatti completando in queste ore il tesseramento del mediano proveniente dal Siracusa, che firmerà un contratto di due anni e mezzo, con scadenza fissata a giugno 2028. Il suo nome era stato svelato dalla nostra testata come pista parallela a quella di Awua della Cavese e rilanciato qualche giorno fa. Stasera arriverà in città.

Un’operazione che conferma la fiducia del direttore sportivo Roma e del tecnico Buscè nelle qualità del calciatore, considerato un profilo importante per il presente e il futuro della squadra. Arriva in un momento molto delicato, dopo il ko interno col Monopoli e la squalifica del regista Langella. In giornata si stanno completando tutti i documenti necessari dal Cosenza finalizzati ad impacchettare la terza operazione in entrata di questa sessione di mercato. Atteso l’annuncio ufficiale in 24 ore, ora sì divenuto una formalità dopo l’attesa di quasi una settimana.

Prima di Ba, infatti, il calciomercato Cosenza aveva già registrato gli arrivi di Pietro Ciotti dal Trapani e di Michele Emmausso dall’Audace Cerignola, a testimonianza di una strategia chiara volta a rinforzare più reparti come richiesto da Antonio Buscè.

Nel corso della stagione, Lacine Ba si è messo in evidenza con il Siracusa collezionando undici presenze, impreziosite da tre gol e due assist, numeri che ne certificano l’impatto anche in fase offensiva. Il centrocampista classe 2003 non è sceso in campo nell’ultimo match di campionato, vinto dagli aretusei 3-1 contro la Salernitana, proprio perché ormai in odore di trasferimento ai rossoblù. Un risultato che, indirettamente, aveva fatto piacere anche alla sua nuova squadra prima che crollasse col Monopoli.