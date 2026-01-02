Nelle scorse ore si sono registrati nuovi contatti tra le parti. C’è l’accordo tra il ds Roma e l’agente Fifa Daniele Piraino. Ma il club siciliano fa resistenza perché intende monetizzare la cessione
PHOTO
Il nuovo responsabile dell'area tecnica rossoblù Domenico Roma
La trattativa tra Cosenza Calcio e Racine Ba potrebbe entrare nelle prossime ore in una fase decisiva. Nella notte si sono registrati nuovi contatti che lasciano aperto uno spiraglio, nonostante la posizione finora rigida del Siracusa Calcio, società proprietaria del cartellino del centrocampista classe 2003, che intende monetizzare.
Il club rossoblù, forte dell’intesa già raggiunta tra il direttore sportivo Domenico Roma e l’agente Fifa Daniele Piraino, che rappresenta il calciatore, confida di poter chiudere l’operazione a breve. Il Cosenza è, al momento, la società che ha mostrato il maggiore interesse per il mediano, seguito anche dalla Salernitana, su indicazione del diesse Daniele Faggiano.
Dopo le resistenze registrate negli ultimi giorni, i Lupi della Sila sembrano ora pronti ad accelerare per provare a superare il muro del Siracusa e arrivare alla definizione dell’affare.
Intanto l’allenatore Antonio Buscè attende l’ufficialità di Michele Emmausso e Pietro Ciotti, già presenti in città da diversi giorni, in vista della loro imminente formalizzazione.