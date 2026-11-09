È stata inaugurata ad Acri la nuova sede di Forza Italia, in via Fleming, nei pressi dell’Ospedale Sant’Angelo. Il taglio del nastro ha riunito esponenti del partito a livello provinciale e regionale, amministratori, iscritti, simpatizzanti e rappresentanti politici del territorio.

Presenti il coordinatore provinciale e assessore regionale Gianluca Gallo, il capogruppo in Consiglio regionale Pierluigi Caputo, i consiglieri regionali Elisabetta Santojanni, Piercarlo Chiappetta e Antonio De Caprio, il presidente della Provincia di Cosenza Biagio Faragalli e il commissario del Parco della Sila Liborio Bloise. Nel corso della serata Gallo ha inoltre indicato Natale Zanfini, Giuseppe Intrieri ed Emilio Turano quali commissari locali di Forza Italia ad Acri, in attesa del congresso.

Tra gli ospiti anche il senatore Udc Gino Trematerra, che ha espresso il proprio sostegno alla coalizione in vista della prossima competizione amministrativa.

Nel corso degli interventi è stato affrontato anche il tema delle elezioni comunali previste per il prossimo anno. Nessun nome è stato indicato per la candidatura a sindaco. Gallo ha sottolineato che Forza Italia dispone di «molti nomi spendibili», ma che «oggi non rivendica alcuna candidatura», indicando come obiettivo la costruzione di «un'alleanza più ampia possibile aperta anche ad altri soggetti politici». Il candidato, secondo l'impostazione illustrata nel corso della serata, dovrà quindi essere individuato attraverso un confronto all'interno della coalizione e non necessariamente essere espressione di Forza Italia. Gallo ha poi concluso il passaggio dedicato alle prossime elezioni con una frase che ha raccolto gli applausi dei presenti: «Quando il popolo indica una strada bisogna seguire quella strada. E noi la strada la seguiremo perché andremo a vincere».

Nel corso della serata è stato richiamato anche il risultato delle elezioni comunali del 2022 e la necessità, per la prossima competizione, di una maggiore convergenza tra le forze politiche. Gallo ha affermato che «nella prossima campagna elettorale comunale chi ricopre ruoli politici e istituzionali non può non seguire le indicazioni del partito», aggiungendo che «nessuno potrà fare diversamente come accaduto in passato». Sul tema è intervenuto anche Natale Zanfini, che ha ricordato la precedente tornata elettorale e sostenuto che la coalizione non avrebbe avuto il sostegno compatto di tutte le componenti. «Nel 2022 perdemmo anche per il mancato sostegno di tutti i partiti della coalizione», ha detto Zanfini, esprimendo l'auspicio che nella prossima competizione «avremo tutti dalla nostra parte».

Giuseppe Intrieri, uno dei tre commissari locali, ha invece posto l'accento sul ruolo della nuova sede, definendola uno spazio destinato al confronto e al dialogo: «Deve avere le porte aperte, essere completamente aperta a chiunque, al dialogo, alle discussioni, anche a sentire cose che magari non si vogliono sentire», ha affermato. Intrieri ha inoltre ricordato l'attività svolta negli anni precedenti e ha sottolineato l'importanza del rapporto con cittadini e amministratori, richiamando alcuni temi riguardanti il territorio, tra cui l'occupazione, l'ospedale e le infrastrutture. Ha inoltre parlato della necessità di creare condizioni che consentano ai giovani di rimanere ad Acri.

Sul fronte delle opere pubbliche, il presidente della Provincia Biagio Faragalli ha annunciato per il prossimo mese di dicembre la gara d'appalto per la ripresa dei lavori della Sibari-Sila, riferendo della disponibilità di 11 milioni di euro per l'intervento. Il tema è stato ripreso anche da Intrieri, che ha sottolineato l'importanza della ripartenza dei lavori e della successiva programmazione di ulteriori lotti.

Alla serata sono intervenuti inoltre rappresentanti di diverse forze politiche e realtà del territorio, tra cui Vigliaturo per l'Udc, Capalbo per la Lega, Gencarelli per Fratelli d'Italia, Veneziano per il Pdl e Caiaro per Acri che vuoi, oltre ai consiglieri comunali Zanfini, Intrieri e Turano.