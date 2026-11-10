I legali di Giuseppe Santonocito, titolare del food truck finito nell’inchiesta sulle due morti e le intossicazioni dell’agosto 2025, chiedono di bloccare il servizio. Gli avvocati Branda e Liserre richiamano anche il contributo scientifico del professor Crisanti e sollevano interrogativi sull'origine della contaminazione

Una diffida formale a Mediaset e alla redazione de Le Iene per impedire la messa in onda di un servizio televisivo che, secondo la difesa, sarebbe stato realizzato attraverso un confronto squilibrato e caratterizzato da un'impostazione precostituita. A sottoscriverla sono gli avvocati Francesco Liserre e Natalia Branda, del foro di Paola, difensori di Giuseppe Santonocito, titolare del food truck rosso finito al centro dell'inchiesta sul focolaio di botulino che nell'agosto 2025 ha colpito Diamante, provocando due morti e numerosi casi di intossicazione.

Malessere durante l’intervista

Nel mirino dei legali è finita l'intervista realizzata dall'inviato del programma di Italia 1, Max Andreetta. Secondo quanto ricostruito nella nota diffusa dalla difesa, il confronto sarebbe durato un'ora e quindici minuti, durante i quali Santonocito sarebbe stato sottoposto a una lunga serie di contestazioni, senza avere la possibilità di esporre compiutamente la propria versione dei fatti. Gli avvocati riferiscono anche che, durante le riprese, il loro assistito avrebbe manifestato un malessere, circostanza che li avrebbe indotti a chiedere l'interruzione dell'intervista.

Ancora tutto da chiarire

La contestazione non riguarda soltanto le modalità del confronto televisivo, bensì «un’interlocuzione che, per modalità e impostazione, ha assunto i connotati di una contestazione sostanzialmente unilaterale, sviluppatasi attraverso la reiterazione di una precisa ipotesi di responsabilità».

La difesa richiama, in particolare, il contributo del professor Andrea Crisanti, microbiologo e consulente tecnico di parte, nominato proprio per approfondire gli aspetti scientifici della vicenda e, soprattutto, individuare l'eventuale fase in cui sarebbe avvenuta la contaminazione degli alimenti.

Il nodo della contaminazione e il ruolo di Crisanti

La questione della provenienza della tossina botulinica rappresenta uno degli aspetti centrali dell'inchiesta. Nel settembre 2025, gli accertamenti effettuati dall'Asp di Salerno in uno stabilimento di produzione avevano evidenziato diverse irregolarità nelle procedure di autocontrollo e nelle condizioni igienico-sanitarie della struttura.

Si tratta di elementi che hanno contribuito ad alimentare gli interrogativi sulla filiera produttiva dei broccoletti sott'olio utilizzati per preparare i panini, ma che non dimostrano, da soli, la presenza della tossina nei singoli barattoli utilizzati dal commerciante.

I nuovo campionamenti

Proprio per approfondire questo aspetto, nel marzo 2026, su richiesta di Andrea Crisanti, erano stati effettuati nuovi campionamenti sul food truck, d'intesa con la Procura di Paola. I tamponi erano stati successivamente inviati all'Istituto superiore di sanità. L'obiettivo degli accertamenti è contribuire a chiarire se la contaminazione sia avvenuta durante la produzione degli alimenti oppure nella successiva fase di somministrazione. Ma questo si potrà stabilire solo in sede di processo.

Nessuna volontà di censura

«Vi è, poi, un principio che non può essere dimenticato, neppure nelle forme più incisive del giornalismo d’inchiesta – sottolineano testualmente i due legali del foro paolano -: Giuseppe Santonocito è una persona sottoposta a indagini e la sua presunzione di non colpevolezza non vuole costituire, tuttavia, un espediente difensivo, né un ostacolo alla libertà di informazione. È un principio di civiltà giuridica che impone a tutti, anche a chi esercita un legittimo potere di comunicazione e di denuncia, di non confondere l’ipotesi con la prova, il sospetto con l’accertamento, l’accusa con la responsabilità».