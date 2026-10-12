Il Cosenza si prepara alla delicatissima trasferta di Picerno, in programma questa sera alle 20:30 allo stadio “Donato Curcio”. Per Federico Coppitelli potrebbe essere arrivato il momento di cambiare ancora. Dopo i diversi sistemi di gioco utilizzati nelle prime otto giornate, il tecnico romano sembra infatti intenzionato ad affidarsi al 3-5-2, con l'obiettivo di dare maggiore consistenza al centrocampo e soprattutto più peso ad un attacco che finora ha prodotto pochissimo.

Le ultime sulla formazione

Le ultime indicazioni portano verso una formazione con diverse novità rispetto all'undici sconfitto dal Foggia. La prima riguarda la difesa, dove torna a disposizione Pascalau, reduce dagli impegni con la Nazionale Under 21 rumena. Il suo rientro dovrebbe consentire a Clemente di avanzare sulla corsia destra, nel ruolo di esterno a tutta fascia. Davanti a Rizzo, confermato tra i pali, Dalmazzi e Dametto sicuri di una maglia, con quest’ultimo che stringerà ancora una volta i denti. A centrocampo si va verso la conferma di Palmieri in cabina di regia, con McJannet destinato ad agire da mezzala questa volta. Per l'altra maglia D'Alena sembra leggermente favorito su Contiliano, anche se il ballottaggio resta aperto. Sulle fasce, detto di Clemente a destra, dovrebbe toccare ancora a Giannini sulla sinistra, con Barone possibile alternativa. La novità più importante potrebbe però arrivare in attacco. Dopo aver rinunciato alla coppia di punte contro il Foggia, Coppitelli starebbe pensando a questa soluzione. Ma insieme a Petrovic, non sarebbe Achour il prescelto, bensì Palazzino che sarebbe libero di svariare da destra a sinistra, alle spalle dell’ex attaccante della Juve Stabia. Almeno queste sono le ultime notizie che trapelano dal ritiro del Cosenza. La sensazione è che a Picerno si possa vedere una squadra diversa soprattutto nella disposizione degli uomini, nel tentativo di trovare finalmente una soluzione ai problemi offensivi.

Sono 26 i calciatori convocati per la trasferta in Basilicata. Per la prima volta Coppitelli può contare sull'intero organico, senza indisponibili o squalificati. Una possibilità in più per il tecnico, chiamato a invertire una tendenza che vede il Cosenza ancora senza vittorie dopo otto giornate.