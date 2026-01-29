Il calciatore italo-inglese è di proprietà del Trapani, ma ha giocato con i pugliesi in questa prima parte di stagione

C’è un nuovo nome per il calciomercato del Cosenza. Si tratta dell’italo-inglese Zak Ruggiero. Il calciatore è di proprietà del Trapani, ma in questa prima parte di stagione ha militato nell’Audace Cerignola, collezionando 14 presenze finora, di cui 13 dalla panchina. Non è un titolare della squadra pugliese ma certamente fa della duttilità il suo punto di forza, visto che può giocare da centrocampista, ma anche da esterno.

Trattativa con il Cosenza

La trattativa, da quel che trapela, sembra già a buon punto e potrebbe concretizzarsi definitivamente già nelle prossime ore. Ruggiero, classe 2001, prodotto del settore giovanile del Crotone, squadra con la quale ha anche esordito in Serie B, ha poi giocato in Serie C con le maglie di Pro Vercelli, Pro Sesto e Lucchese.