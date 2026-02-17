La partita contro l’Atalanta U23 non è una gara come le altre per il Cosenza. È il confronto che riporta indietro di qualche mese, a quel pomeriggio dell’andata che segnò una brusca frenata nel cammino dei rossoblù. Allora la squadra guidata da Antonio Buscè viaggiava sulle ali dell’entusiasmo e guardava con ambizione alle zone altissime della classifica. L’impegno casalingo contro la formazione orobica sembrava l’occasione perfetta per raggiungere il primato. Invece arrivò una sconfitta inattesa, una “doccia fredda” che lasciò strascichi pesanti nelle settimane successive.

Il peso dell’andata

Quel ko interno contro l’Atalanta U23 rappresentò molto più di tre punti persi. Fu l’inizio di una fase complicata, in cui sicurezze e certezze si sgretolarono progressivamente. Il gruppo, fino a quel momento lanciato, accusò un contraccolpo mentale evidente. Oggi però lo scenario è differente. Il Cosenza ha abbandonato l’idea di concorrere per la promozione diretta e tra mille difficoltà arriva all’appuntamento forte di un netto 3-0 rifilato all’Audace Cerignola. Un successo che ha certificato il secondo clean sheet consecutivo, dando seguito alla vittoria ottenuta contro il Siracusa.

Nel post gara, Buscè ha sottolineato l’aspetto che ritiene determinante nella crescita dei suoi: la capacità di soffrire senza disunirsi. Per l’allenatore, la squadra ha imparato a reagire agli errori senza perdere equilibrio, mantenendo compattezza anche nei momenti di pressione.

La lezione più dura, in questo percorso, sarebbe arrivata dalla pesante caduta di Giugliano. Una sconfitta che, anziché spegnere l’entusiasmo, avrebbe acceso una reazione d’orgoglio. «Orgoglio, dignità e umiltà» sono stati gli elementi che, secondo il tecnico, hanno permesso al gruppo di compiere uno scatto mentale.