Mister Federico Coppitelli in vista della gara di domani contro l’Inter U23, match valido per la 12^ giornata di campionato, che si giocherà allo stadio “San Vito – Marulla” alle ore 12,30, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni

Le parole di Coppitelli prima di Cosenza-Inter U23

«Il rientro al San Vito – Marulla è un tassello importante per una squadra come noi che sta lottando con le unghie e con i denti per arrivare a degli obiettivi. Ringrazio non solo le tante persone che si sono adoperate per riuscire a giocare questa partita a Cosenza, ma anche il Crotone FC che ci ha ospitato in maniera cordiale e positiva. Tornare a casa ci dà un senso di appartenenza. Anche un briciolo di entusiasmo che arriva dall’esterno per la squadra è prezioso».

In attesa di Cosenza – Inter U23

«Domenica – ricorda l’allenatore del Cosenza Calcio – affronteremo un team giovane, ma con grandi valori. Sarà una partita differente dalle altre perché le compagini Under-23 non sono squadre di Serie C, sono dei collettivi differenti. Sappiamo qual è la strada da percorrere per cambiare rotta, fare punti è fondamentale per approcciarsi al campionato con fiducia e positività. Abbiamo abbracciato questa sfida, siamo qui con anima e corpo ogni giorno per dare il massimo».

Il percorso del Cosenza Calcio

«Nella classifica attuale – secondo Coppitelli – mancano almeno 3/4 punti per le prestazioni che sono state prodotte. Con la continuità di lavoro sicuramente possiamo recuperare. Le performance della squadra dimostrano che da un punto di vista collettivo siamo sulla strada giusta. Possiamo con i ragazzi avviarci verso un percorso diverso in questa seconda e terza parte di campionato. La squadra è in crescita, ha fatto le prestazioni giuste. Adesso, curando il dettaglio, bisogna metterci i risultati».