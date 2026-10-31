Un bambino di cinque anni è caduto dal secondo piano di un edificio intorno alle 15 di oggi ad Acri. Sono ancora frammentarie le notizie sull’accaduto e la dinamica dell’episodio resta da chiarire. Il piccolo è stato accompagnato da un familiare all’ospedale di Acri, dove ha ricevuto le prime cure da parte del personale sanitario. Successivamente è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza.

Le condizioni del bambino sono gravi. Attualmente si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale cosentino, in coma farmacologico. Secondo le prime informazioni, la caduta sarebbe avvenuta per cause accidentali. Restano tuttavia da ricostruire con precisione le circostanze dell’accaduto.