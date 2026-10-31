Il progetto beneficia di 45 mila euro regionali e di un cofinanziamento comunale. Installati un montascale, nuove dotazioni digitali e la climatizzazione

Sono stati completati i lavori di adeguamento, potenziamento e ammodernamento della Biblioteca comunale «E. Conti» di San Marco Argentano. Lo comunica l’amministrazione guidata dalla sindaca Virginia Mariotti, illustrando gli interventi realizzati attraverso il progetto «#inbibliotecapercrescereecondividere2.0».

Le opere hanno interessato gli ambienti di studio, gli impianti, l’accessibilità e le dotazioni tecnologiche. Il patrimonio librario è stato inoltre ampliato con centinaia di nuovi volumi destinati alle sezioni di saggistica, narrativa e manualistica.

Il contributo regionale di 45 mila euro

Il progetto ha beneficiato di un contributo di 45 mila euro nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, attraverso l’avviso della Regione Calabria «Misure di sostegno per Biblioteche ed Archivi storici pubblici e privati – Annualità 2024», approvato con i decreti dirigenziali generali 16804/2024 e 19193/2024.

Alle risorse regionali si è aggiunto un cofinanziamento comunale, utilizzato anche per il potenziamento dell’impianto elettrico e della rete Wi-Fi. La comunicazione non quantifica la quota a carico del Comune né il costo complessivo dell’intervento.

Nuove postazioni e strumenti per la lettura digitale

Le postazioni di studio sono state dotate di lampade dedicate, mentre gli interventi sull’impianto elettrico e sulla connessione Wi-Fi sono stati finalizzati a migliorare l’utilizzo degli spazi per lo studio e la ricerca.

Tra le nuove dotazioni figurano uno schermo ad alta definizione, una raccolta di audiolibri e dispositivi per la lettura di e-book.

È stata inoltre predisposta una postazione informatica con scanner digitale, destinata sia agli utenti sia alle attività interne di catalogazione del patrimonio della biblioteca.

Montascale e interventi sugli ambienti

Per agevolare l’accesso delle persone con ridotta mobilità è stato fornito e installato un montascale a piattaforma modello «SUPRA».

Gli interventi sugli ambienti hanno riguardato anche l’adeguamento degli infissi e la posa di un impianto di climatizzazione per il raffrescamento estivo e il riscaldamento invernale, con l’obiettivo di migliorare il comfort e l’efficienza energetica della struttura.

All’interno della biblioteca è stato installato e collaudato un erogatore di acqua filtrata «Aquality POU», con manutenzione programmata. La dotazione è stata prevista per favorire la riduzione dell’utilizzo di plastica monouso.

Una nuova libreria e centinaia di volumi

Il rinnovamento comprende una libreria in legno di fattura artigianale, dotata di scala scorrevole, e l’acquisto di centinaia di libri per aggiornare e ampliare l’offerta disponibile.

L’amministrazione indica come destinatari degli spazi studenti, ricercatori, famiglie e lettori di ogni età, collegando il progetto alla volontà di rafforzare la funzione della biblioteca come luogo di studio, incontro e condivisione.

Il percorso amministrativo del progetto

Nella nota firmata dalla sindaca Mariotti viene richiamato il lavoro della giunta e della consigliera delegata Aquilina Mileti nel percorso politico-amministrativo dell’intervento.

L’attuazione gestionale e procedurale è stata curata dal responsabile del Settore 1, l’avvocato Remo Ambrosio, per le fasi relative al finanziamento e all’esecuzione dei lavori.