Lavoro a tutto tondo per il direttore sportivo del Cosenza Fabio Lucioni. Il suo telefono è bollente con tante trattative portate avanti, sia in entrata che in uscita.

Cosenza, D’Alena c’è e si lavora per Daka

Oggi sarà il giorno di Coppitelli. Tutto fatto con il tecnico romano che firmerà un accordo annuale con opzione di rinnovo. In arrivo però c’è anche una vecchia conoscenza dell’ex Casertana. Ovvero Antonio D’Alena (nella foto). Sarà lui il regista del nuovo Cosenza, considerando anche la probabile partenza di Langella. Pronto un biennale per l’ex Casarano che ritroverà Coppitelli dopo i tempi della Primavera del Torino. Intesa di massima già raggiunta. Ma in entrata la novità è il terzino sinistro. Piace molto Dario Daka, cresciuto nella Primavera del Lecce che qualche anno fa impressionò proprio contro i pari età dei Lupi.

L’esterno offensivo ha vissuto esperienze anche in Albania e a Trapani. É in classe 2004, esattamente come Enrico Giannini, prodotto del settore giovanile del Napoli che ha giocato con l’Albinoleffe nell’ultima stagione in Serie C. Il 1° luglio scorso è rimasto svincolato. Insieme a loro due, però, sul taccuino di Lucioni, ci sono un altro paio di nomi come quello di Rigo del Carpi e Riviera del Renate.