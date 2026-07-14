L’Ente replica al consigliere di opposizione Gianluca Garritano che aveva sollevato la questione del sito abbandonato all’incuria in un periodo critico per gli incendi
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Municipio di Rende
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione del Comune di Rende e il Responsabile tecnico di Rende Servizi, con riferimento alla nota del consigliere di minoranza Gianluca Garritano circa viale dei Giardini, pubblicata di recente dai media, online e cartacei, tengono a precisare quanto segue: «Occorre innanzitutto ristabilire la verità a beneficio dei cittadini, a cui certa disinformazione, tra l’altro ripetuta costantemente, non può che nuocere».
«L’ex Centro Sociale di viale dei Giardini, infatti, è oggetto di lavori appaltati, addirittura, dalla precedente Amministrazione nell’ambito dell’Agenda Urbana 2014-2020. Poiché i lavori in oggetto non hanno trovato definizione entro la data di scadenza (31/12/2023) – si legge nella nota - il cantiere risulta tuttora fermo. Pertanto, l’area dell’ex Centro Sociale è a tutt’oggi rimasta sotto la responsabilità diretta dell’azienda appaltatrice. Dunque, il Comune e Rende Servizi non potevano e non possono intervenire direttamente».
«Si coglie, comunque, l’occasione per informare che il Sindaco Onorevole Sandro Principe e l’intera Giunta si stanno prodigando sin dall’insediamento affinché la Regione possa riprogrammare questo e altri lavori non conclusi dalle precedenti gestioni. Si tranquillizzi il consigliere Garritano: il non intervento è dovuto a impossibilità oggettiva di entrare nel cantiere e non a disorganizzazione di Rende Servizi. Evidentemente, l’avvocato Garritano è disinformato e se avesse avuto la bontà di chiedere al Dirigente del Settore Lavori Pubblici si sarebbe risparmiato la nota stampa».