La Lega Pro ha ufficializzato il calendario della prossima stagione: primo impegno già a Ferragosto con la Coppa Italia, campionato al via una settimana dopo

La Lega Pro ha definito il quadro della stagione agonistica 2026/27. Con il comunicato ufficiale 289/L pubblicato oggi, martedì 9 giugno, sono state rese note le date principali delle competizioni che vedranno protagonista anche il Cosenza nella prossima annata sportiva.

Il campionato di Serie C SkyWifi prenderà il via domenica 23 agosto 2026 e si concluderà domenica 25 aprile 2027. Una stagione che partirà dunque in piena estate e che avrà una sola sosta già fissata in calendario, quella di domenica 27 dicembre 2026. Previsti anche tre turni infrasettimanali, con la Lega Pro che comunicherà successivamente la distribuzione completa delle giornate.

Prima del debutto in campionato, però, ci sarà spazio per la Coppa Italia Serie C. Il primo turno eliminatorio della competizione è stato programmato per domenica 16 agosto 2026, nel weekend di Ferragosto. Sarà quindi quello il primo appuntamento ufficiale della nuova stagione per le squadre di Lega Pro.