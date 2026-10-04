Le valutazioni dei lupi al termine della partita giocata oggi contro i satanelli a Crotone per l’8^ giornata di campionato e terminata con il risultato di 0-2
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Il Cosenza dura un tempo ma poi, alla prima difficoltà, va in bambola e non si dimostra squadra all’altezza della categoria. Il Foggia ringrazia e passa a Crotone per 0-2 con i gol di Ravasio e Petito.
DIFESA
RIZZO: VOTO 6
Il Foggia non lo impegna tantissimo. Grande parata a fine primo tempo su Todisco, non può nulla sulla girata di Ravasio.
CLEMENTE: VOTO 5
Petito spinge tanto dal suo lato e non sempre riesce a chiudere. Nella ripresa è lui a salire in ritardo su Ravasio che resta in gioco e fulmina il Cosenza.
DALMAZZI: VOTO 5,5
Sul gol è ingenuo perché lascia Ravasio alle sue spalle, senza però essere certo che anche Clemente sia salito. Disattenzione che rovina una buona gara.
DAMETTO: VOTO 6
Sempre preciso in chiusura. Dalla sua parte il Foggia non trova mai varchi.
CENTROCAMPO
CONTILIANO: VOTO 5,5
Si adatta per la seconda gara di fila a fare l’esterno tutta fascia. Timido in fase di spinta. Meglio in quella difensiva.
PALMIERI: VOTO 5,5
Giocate e passaggi puliti, ma giro palla molto lento. Ci si aspetta sempre qualcosa in più da un calciatore con il suo tasso tecnico.
MCJANNET: VOTO 6
Prima incursore nel 3-4-3, poi trequartista ed esterno sinistro negli assalti finali. E’ l’ultimo ad arrendersi tra i suoi. Ci prova fino alla fine predicando però nel deserto. Per quel che può valere, è forse il migliore del Cosenza.Cio rpr
GIANNINI: VOTO 5
Non lascia segnali. Si limita a passare palla al compagno più vicino.
ATTACCO
ENERGE: VOTO 5,5
Soprattutto nel primo tempo è vivo. Prova ad inventare qualcosa creando spesso superiorità. Regala un assist al bacio per Petrovic, che spreca in modo clamoroso. Nella ripresa cala nettamente.
PETROVIC: VOTO 5
Nelle condizioni in cui è il Cosenza, occasioni come quelle avute da lui nel primo tempo, devono essere obbligatoriamente gol. Invece tira con le infradito a tu per tu con Saro.
PALAZZINO: VOTO 5,5
Un paio di sgasate ad inizio gara lasciano presagire qualcosa di buono. Invece è solo un fuoco di paglia. Il lungo infortunio patito è certamente un’attenuante.
ALLENATORE
COPPITELLI: VOTO 5
Nemmeno la pretattica, con l’annuncio delle due punte in conferenza stampa, riesce a dargli una mano. Ci prova con l’ennesimo cambio modulo, ma nemmeno il 3-4-3 sembra l’abito adatto. Con questa squadra dai limiti tecnici e tattichi clamorosi, anche Guardiola avrebbe difficoltà. Figuriamoci Coppitelli.
SUBENTRATI
ACHOUR: VOTO 5
Non sta attraversando un buon momento di forma. Se poi lo si schiera a sinistra, la situazione non può che peggiorare.
DZEPAR: VOTO 5
Ha una sola marcia, che non riesce nemmeno ad innescare. I centrocampisti del Foggia lo travolgono per ritmo ed intensità.
ALMAVIVA: VOTO 5
Si dimostra ancora una volta acerbo per questa categoria. Mezz’ora in campo senza lasciare alcun segno.
QUIETO: VOTO 6
Crea vivacità e qualche buona chance potenziale, nei pochi minuti in campo.
D’ALENA: SV