Il Cosenza dura un tempo ma poi, alla prima difficoltà, va in bambola e non si dimostra squadra all’altezza della categoria. Il Foggia ringrazia e passa a Crotone per 0-2 con i gol di Ravasio e Petito.

DIFESA

RIZZO: VOTO 6

Il Foggia non lo impegna tantissimo. Grande parata a fine primo tempo su Todisco, non può nulla sulla girata di Ravasio.

CLEMENTE: VOTO 5

Petito spinge tanto dal suo lato e non sempre riesce a chiudere. Nella ripresa è lui a salire in ritardo su Ravasio che resta in gioco e fulmina il Cosenza.

DALMAZZI: VOTO 5,5

Sul gol è ingenuo perché lascia Ravasio alle sue spalle, senza però essere certo che anche Clemente sia salito. Disattenzione che rovina una buona gara.

DAMETTO: VOTO 6

Sempre preciso in chiusura. Dalla sua parte il Foggia non trova mai varchi.

CENTROCAMPO

CONTILIANO: VOTO 5,5

Si adatta per la seconda gara di fila a fare l’esterno tutta fascia. Timido in fase di spinta. Meglio in quella difensiva.

PALMIERI: VOTO 5,5

Giocate e passaggi puliti, ma giro palla molto lento. Ci si aspetta sempre qualcosa in più da un calciatore con il suo tasso tecnico.

MCJANNET: VOTO 6

Prima incursore nel 3-4-3, poi trequartista ed esterno sinistro negli assalti finali. E’ l’ultimo ad arrendersi tra i suoi. Ci prova fino alla fine predicando però nel deserto. Per quel che può valere, è forse il migliore del Cosenza.Cio rpr

GIANNINI: VOTO 5

Non lascia segnali. Si limita a passare palla al compagno più vicino.

ATTACCO

ENERGE: VOTO 5,5

Soprattutto nel primo tempo è vivo. Prova ad inventare qualcosa creando spesso superiorità. Regala un assist al bacio per Petrovic, che spreca in modo clamoroso. Nella ripresa cala nettamente.

PETROVIC: VOTO 5

Nelle condizioni in cui è il Cosenza, occasioni come quelle avute da lui nel primo tempo, devono essere obbligatoriamente gol. Invece tira con le infradito a tu per tu con Saro.

PALAZZINO: VOTO 5,5

Un paio di sgasate ad inizio gara lasciano presagire qualcosa di buono. Invece è solo un fuoco di paglia. Il lungo infortunio patito è certamente un’attenuante.

ALLENATORE

COPPITELLI: VOTO 5

Nemmeno la pretattica, con l’annuncio delle due punte in conferenza stampa, riesce a dargli una mano. Ci prova con l’ennesimo cambio modulo, ma nemmeno il 3-4-3 sembra l’abito adatto. Con questa squadra dai limiti tecnici e tattichi clamorosi, anche Guardiola avrebbe difficoltà. Figuriamoci Coppitelli.

SUBENTRATI

ACHOUR: VOTO 5

Non sta attraversando un buon momento di forma. Se poi lo si schiera a sinistra, la situazione non può che peggiorare.

DZEPAR: VOTO 5

Ha una sola marcia, che non riesce nemmeno ad innescare. I centrocampisti del Foggia lo travolgono per ritmo ed intensità.

ALMAVIVA: VOTO 5

Si dimostra ancora una volta acerbo per questa categoria. Mezz’ora in campo senza lasciare alcun segno.

QUIETO: VOTO 6

Crea vivacità e qualche buona chance potenziale, nei pochi minuti in campo.

D’ALENA: SV