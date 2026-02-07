Saranno 231 (i biglietti a disposizione erano 500) i tifosi del Cosenza che oggi pomeriggio saranno presenti nel settore ospiti dello stadio “De Cristofaro” di Giugliano. Dalla Questura della città campana, hanno indicato le direttive per i sostenitori rossoblù che oggi saranno presenti alla partita: l’uscita da dover imboccare è la SS162NC “Giugliano-Casacelle-Parete”. Il ritrovo è alle ore 13,00 presso il distributore di carburante, proprio dopo l’uscita dalla stada statale. L’incrocio è facilmente individuabile anche tramite navigatore.