Fabio Lupo, ex direttore sportivo del Cosenza, ha rilasciato un’intervista al portale Tuttomercatoweb, nel quale ha analizzato anche la situazione in casa rossoblù. Ecco le sue parole.

Le parole di Lupo sul Cosenza

«Dal punto di vista tecnico, l'obiettivo di Federico Coppitelli e Fabio Lucioni deve essere quello di portare la squadra alla salvezza nel più breve tempo possibile. Purtroppo, la frattura tra ambiente, tifoseria, stampa e società è talmente grave da incidere inevitabilmente sul rendimento della squadra. Mi dispiace, perché, per quanto breve sia stata la mia esperienza a Cosenza, ho potuto apprezzare il calore e l'entusiasmo con cui questa tifoseria segue la propria squadra. La totale mancanza di programmazione e, a mio giudizio, l'assenza delle basi minime di conoscenza necessarie per una corretta gestione societaria, da parte della proprietà e di chi la supporta, hanno portato il Cosenza in questa situazione. È un vero peccato per la città e per la tifoseria, che non meritano di vivere una stagione del genere. Mi auguro che la situazione possa risolversi presto e che il Cosenza torni a scrivere nuove pagine della propria storia».