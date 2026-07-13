Diversi calciatori rossoblù stanno ricevendo offerte importanti nelle ultime ore. La volontà è quella di cambiare aria

Nonostante il pressing costante di Fabio Lucioni, in casa Cosenza c’è da registrare la convinzione di tanti a voler fare la valigie. Da Mazzocchi a Langella, da Florenzi a Rizzo Pinna, passando per Zilli, Palmieri, Ciotti, Vettorel, Caporale, Dametto ed Emmausso. Praticamente tutti hanno chiesto ai loro agenti di trovare una sistemazione diversa da Cosenza.

Tutti pazzi per Rizzo Pinna

Tra di loro, il calciatore con maggiori richieste è Andrea Rizzo Pinna. Il classe 2000, reduce dalla vittoria dei playoff di Serie C con la maglia dell’Ascoli, dopo la trattativa naufragata con gli stessi marchigiani per il riscatto, è tornato a Cosenza. La richiesta di Guarascio è alta, mezzo milione di euro, ma su di lui ci sono forti sia il Catania che il Brescia, per il compiacimento del patron. Entrambe le squadre puntano in alto nel prossimo campionato di Serie C e vorrebbero in rosa il fantasista cosentino.

Buscè chiama Mazzocchi e Langella

Da Pescara c’è poi da registrare il forte interesse dei Delfini per almeno due calciatori sotto contratto con il Cosenza. Buscè freme per riavere con se Christian Langella a centrocampo, tant’è che è stato comunicato ad una bandiera come Brugman che non farà parte del progetto tecnico per la prossima stagione. Ma l’ex tecnico del Cosenza vorrebbe anche Simone Mazzocchi. Per portarli via entrambi Guarascio chiede 900.000 euro (mezzo milione per il centrocampista e 400.000 per l’attaccante). Su Mazzocchi però, pare ci sia anche il Ravenna, pronto a mettere sul piatto addirittura un triennale per convincere l’attaccante.

Anche la Juve Stabia su Florenzi

Per quel che riguarda gli altri calciatori, c’è stata nei giorni scorsi la richiesta di informazioni della Salernitana per Dametto, dopo che gli stessi granata avevano già chiesto Caporale. Su Florenzi invece, oltre la Reggiana, c’è da registrare l’interesse della Juve Stabia in Serie B. Anche Vettorel freme per lasciare Cosenza e riavvicinarsi a casa. Il Sudtirol ci pensa.