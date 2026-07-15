Arriva anche l’ufficialità per quel che riguarda il matrimonio tra Kevin Marulla e la Juve Stabia. Il figlio di Gigi infatti è diventato da oggi il nuovo team manager della società campana e tornerà così nel campionato di Serie B, dopo le 7 stagioni nelle quali ha ricoperto lo stesso ruolo con il Cosenza.

Il comunicato della Juve Stabia

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver affidato l’incarico di Team Manager a Kevin Marulla, che ha sottoscritto un contratto con il club fino al 30 giugno 2027.

Nato a Genova il 16 dicembre 1987, Marulla ha iniziato la propria carriera dirigenziale nella stagione 2012/13 al Cosenza, ricoprendo il ruolo di responsabile del settore giovanile. Dalla stagione 2013/14 ha assunto l’incarico di Team Manager del club rossoblù, ruolo svolto per dodici stagioni consecutive: cinque in Serie C e sette in Serie B.

Nella stagione 2025/26 si è trasferito alla Triestina, svolgendo il ruolo di Team Manager, nel campionato di Serie C.

Le prime parole di Kevin Marulla dopo la firma del contratto: “Ringrazio il presidente Guerri e il responsabile dell’Area e del Progetto Tecnico, De Vito, e il Direttore Sportivo, Stefano Stefanelli, per la fiducia. È motivo di grande orgoglio entrare a far parte di una società storica e prestigiosa come la Juve Stabia. Metterò tutta la mia esperienza, il mio impegno e la mia professionalità al servizio del club e dei colori gialloblù”.

La società dà il benvenuto a Kevin Marulla e gli augura buon lavoro per questa nuova esperienza professionale in gialloblù.