Un bel Cosenza, finalmente, centra i suoi primi 3 punti stagionali. Decisivi i gol di Achour e McJannet per ribaltare un Picerno che si era ritrovato immeritatamente in vantaggio. Nel finale i rossoblù controllano senza affanni e portano a casa una vittoria importantissima.

DIFESA

RIZZO: VOTO 6

Non ha molto lavoro. Una bella parata in uscita su Kanoute. Molto sicuro sia con i piedi che in uscita. Nulla può sul gol di Virgilio.

PASCALAU: VOTO 6,5

Ci mette tanta foga in ogni intervento. Kanoute gli scappa solo una volta. Ringhia su chiunque gli si presenti a tiro. Prova positiva.

DALMAZZI: VOTO 6,5

Comanda il reparto con grande personalità. Marca benissimo Abreu in un duello molto fisico. Centralmente il Picerno non passa mai.

DAMETTO: VOTO 6,5

Non è al meglio, ma stringe i denti e chiude tutti i varchi. Dalla sua parte i lucani trovano sempre la strada sbarrata.

CENTROCAMPO

CLEMENTE: VOTO 7

E' forse l'unico upgrade che ha fatto il Cosenza prendendolo al posto di Ciotti. L'ex Pro Vercelli gioca una gara di grande personalità. Segna, poi annullato, e regala l'assist ad Achour con un grande cioccolatino. Nella ripresa ci mette esperienza in ogni giocata.

PALMIERI: VOTO 7

Classe, carisma e giocate sempre intelligenti. Peccato per la mira non eccelsa sui piazzati. Ma è davvero l’unica pecca di una partita da incorniciare. La speranza è che le sirene di mercato restino lontane da lui anche a gennaio.

MCJANNET: VOTO 6,5

Meno appariscente di altre occasioni, ma tremendamente efficace con l’inserimento che vale la vittoria. Imprescindibile per questo Cosenza.

CONTILIANO: VOTO 5

Si sposta dalla fascia destra a quella sinistra, mostrando purtroppo limiti nel ruolo, come in occasione del gol del Picerno, quando va giù troppo facilmente al minimo accenno di contatto con Virgilio.

ATTACCO

ALMAVIVA: VOTO 5,5

Mossa a sorpresa di Coppitelli. Parte dal centrodestra ma sembra non essere molto a suo agio in quella posizione. Ci mette impegno ma si accende troppo poco.

PALAZZINO: VOTO 6

Parte da sinistra e mette spesso in difficoltà i difensori di casa. Suo il cross per il gol annullato di Clemente. Cala nettamente nella ripresa, fino alla sostituzione.

ACHOUR: VOTO 7,5

Ripaga la fiducia del mister con una prestazione da migliore in campo. Il numero 9 rossoblù prima scalda i guanti a Marcone, poi lo buca con un gol da vero rapinatore dell’area di rigore e nella ripresa, solo la traversa gli nega la doppietta. Ha l’argento vivo addosso.

ALLENATORE

COPPITELLI: VOTO 6,5

Questa serata ci voleva soprattutto per lui che è riuscito a dare una parvenza di squadra a questo Cosenza. Conferma il 3-4-2-1 che con Pascalau dietro ha maggiori sicurezze. Bravo a tenere unita la squadra nonostante lo svantaggio. Che sia questa vittoria il punto dal quale ripartire per un’impresa che resterebbe storica.

SUBENTRATI

CIMINO: VOTO 6

Si rivede dopo 11 mesi di calvario. Si piazza a sinistra, tiene bene la posizione e ci mette anche garra. Sarà utilissimo.

ENERGE: VOTO 5,5

Ha poche chance per farsi vedere in avanti, visto che il Cosenza dopo il suo ingresso gioca per lo più nella propria metà campo. Gestisce così così qualche ripartenza che poteva essere sfruttata meglio.

D’ALENA: VOTO 6

Dà fosforo a centrocampo nel momento del bisogno. Stasera serviva la spada e non il fioretto: fa il suo.

PETROVIC: SV

NDOW: SV