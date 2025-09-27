Marco Turati, allenatore del Siracusa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di domani contro il Cosenza, valida per la 7^ giornata di campionato.

Le parole di Turati

“Si tratta di una delle squadre più forti del campionato, che ha confermato tantissimi calciatori di serie B. Tanto per citarne qualcuno il mio ex compagno Simone Mazzocchi, un attaccante che ha delle qualità stratosferiche. Dal canto nostro, però, non abbiamo alcun timore. Cercherò di non cambiare molto e di far sì che si gli errori commessi fino ad ora possano essere evitati. Ma voglio lo stesso atteggiamento della scorsa partita, in cui, pur di non subire l’avversario, abbiamo sofferto e spinto con grande spirito di sacrificio. Voglio rivedere quegli stessi sguardi pur avendo la piena consapevolezza che abbiamo grandissimi margini di miglioramento, soprattutto in proiezione offensiva”.