La bellezza della letteratura incrocia il fascino della storia. È questo il leit-motiv di “Aperinchiostro d’Autunno”, l’attesa rassegna culturale che, a partire da giovedì prossimo 12 novembre, trasformerà il Museo dei Brettii e degli Enotri in un salotto d’eccezione, vivo e pulsante di idee. Fortemente voluta e promossa dal Sindaco Franz Caruso e dalla consigliera comunale delegata alla Cultura, Antonietta Cozza, la rassegna nasce con l’obiettivo di rendere i luoghi della memoria cittadini spazi dinamici di fruizione e partecipazione culturale. Sotto la direzione artistica del critico letterario Antonella Falco, l’iniziativa propone un viaggio immersivo nel quale le presentazioni editoriali si fondono con la musica dal vivo e l’arte scenica.

A rimarcare l’importanza dell’evento è il Sindaco Franz Caruso: “Con Aperinchiostro d’Autunno - sottolinea il primo cittadino - intendiamo valorizzare uno dei nostri presìdi culturali più importanti, assegnandogli il ruolo di spazio dinamico di condivisione, dibattito e crescita civile. Il Museo dei Brettii e degli Enotri si conferma ancora una volta cuore pulsante della vita culturale cosentina: un luogo simbolo capace di accogliere alcune delle espressioni culturali della contemporaneità facendole interagire e dialogare armoniosamente con il talento e la sensibilità degli artisti del nostro territorio”.

Tutti gli eventi di “Aperinchiostro d’autunno” sono in programma alle ore 17,30 al del Museo dei Brettii e degli Enotri. Primo appuntamento, giovedì 12 novembre con la presentazione del libro “Le custodi dell’anima” di Francesca G. Marone (edito da Salani). Un’intensa riflessione al femminile sulla memoria, sul legame tra generazioni e sul potere emancipatorio delle parole. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Franz Caruso, l’autrice dialogherà con Cornelia Golletti (di BooksAndTheCity) e con la direttrice artistica dell’Aperinchiostro d’Autunno, Antonella Falco.

L’incontro sarà moderato da Antonietta Cozza, consigliera comunale delegata alla Cultura. Ad arricchire la serata, le letture della brava attrice Marisa Casciaro e le note del musicista Sasà Calabrese. Giovedì 19 novembre sarà poi la volta della presentazione del libro “Le verità provvisorie” di Carmen Pellegrino (edito da Solferino).

Un’esplorazione profonda dell’incertezza, del tempo che scorre e della ricostruzione dell’identità attraverso i luoghi e i ricordi. Con l’autrice dialogherà la scrittrice Assunta Morrone, preceduta dai saluti del Sindaco Franz Caruso e sempre con la moderazione di Antonietta Cozza.

La dimensione letteraria troverà eco nelle suggestive incursioni musicali di Massimo Belmonte, Pasqualino De Rose e Antonio Ruffo. Terzo ed ultimo appuntamento, martedì 1° dicembre, con “Il margine duro del mondo”, prova aperta su “MEDUSA”. Un finale d’impatto tra narrativa e palcoscenico, tratto dal libro “Ogni cosa e nessuna” di Nicoletta Vallorani (edito da Zona 42). L’evento, introdotto da Antonietta Cozza, sempre alla presenza del Sindaco Franz Caruso, vedrà la performance drammaturgica di e con l’attrice Lara Chiellino, per un’esperienza di straordinaria forza espressiva e civile.